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Alican Kayabaşı’dan 12 Şubat Mesajı

Lüks Kahramanmaraş Turizm Şirket Müdürü Alican Kayabaşı, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Alican Kayabaşı’dan 12 Şubat Mesajı

Alican Kayabaşı’dan 12 Şubat Mesajı

Lüks Kahramanmaraş Turizm Şirket Müdürü Alican Kayabaşı, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:02
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Alican Kayabaşı mesajında şunları ifade etti;

“12 Şubat'ta Maraş'ın Kahramanları Ezanın susmaması,bayrağın inmemesi ve mukaddesatın tehlikeye düşmemesi için imanından aldığı güçle dik durmuş ve tarihe kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir.

Tarihimize, değerlerimize sahip çıkalım.

Geçen yıl ki kutlamalar bize yakışan bir kimlik olmadı. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu Türkiye’ye öncülük etti. Biz, 12 Şubat kurtuluş bayramını saniki bir Ramaza, Kurban bayramı coşkusu gibi yaşardık. Bu geleneğin bugünde sürmesini istiyoruz.

12 Şubat salonlarda konferanslarla,pael ve sempozyumlarla değil, sokakta tüm halkın iç içe coşkuyla kutladığı bir bayram olmaladır.

Bu da belediye ve siyaseilerin önderliğinde olması lazım. Biz 15 Temmuz’u nasıl sokakta yaşadıysak bu asıl kimliğimizi de sokakta yaşamamız lazım. Bunun için bizim üzerimize düşen tüm görevi yerine getirmeye hazırız.

Lüks Kahramanmaraş Turizm ailesi olarak Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle,minnetle ve şükranla yadediyoruz. Tüm halkımızın kurtuluş günü kutlu olsun.”

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Alican Kayabaşı’dan 12 Şubat Mesajı
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