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Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Menekşe Paça ve Çorba salonu sahibi Remzi Ulaş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı münasebetliye yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Menekşe Paça ve Çorba salonu sahibi Remzi Ulaş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı münasebetliye yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:22
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Ulaş, mesajında şunları kaydetti; “12 Şubat, şanlı bayrağımızı kaleye dikerek Türk Milletinin şerefini kazandığı günün adıdır. Dünyanın en güzel bayrağına sahibiz. Millet olarak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimize sahip çıkalım, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sımsıkı sarılalım. Şehitler cennetle müjdelenmiştir. Ülkemizde rahat oturuyorsak bu şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir.

Çete olmak ayrı bir ayrıcalıktır. Ben çocukken çete kıyafeti ile yatardım. Şimdide 4 takım çete elbisem var. Bunu her çocuğun yaşaması lazım. 12 Şubat’ın konsepti değişmeli. Her önüne gelen çete olmamalı. Gençler teşvik edilmeli, milli duygular öne çıkmalı. Dünyada tel madalyalı şehir olan Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’da dünyada tek olmalı. Bunu bugün biz yapmazsak yarın birgün Antep yapacak, Şanlıurfa yapacak. Kurtuluşumuzu ulusal bir kalitede organizasyonla dünyaya duyuralım.

Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlar şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.”

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