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Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı

Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) tarafından Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)'in Amigurumi Bebekleri yaptırıldı.

Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı

Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı

Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) tarafından Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)'in Amigurumi Bebekleri yaptırıldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:27
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Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) tarafından Dulkadiroğlu Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğüne Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)'in Amigurumi Bebekleri yaptırıldı. Usta Öğretici Nida Akkaya'nın tasarladığı Amigurumi Ashab-ı Kehf Bebekleri için Patent çalışması başlatıldı.

13 yıldır Türkiye'nin 15 İlinde Ashab-ı Kehf,Afşin ve Kahramanmaraş'ın tanıtım faaliyetlerini yürüten,Fuarlar,Festivaller,Maratonlar başta olmak üzere 15 İl'de büyük Organizasyonlarda Tanıtım çalışması gerçekleştiren Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerinden birini daha gerçekleştirdi. Ashab-ı Kehf (YediUyurlar)'in Amigurumi Bebekleri yaptırılarak sergilenmeye başladı.

Bebeklerin özenle yapıldığını belirten Dulkadiroğlu Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, Afşin İlçemizde bulunan bu mekana yakışacak bir çalışma yapıldı dedi.

Dernek olarak her güzel işin ucundan tutmaya çalıştıklarını belirten GÖNÜLDER Başkanı Hüseyin Bozkurt'da, Pandemi sürecinde İl ve İlçe programlarımızı gerçekleştiremenin üzüntüsü içerisindeydik. Bu monoton süreçte bizde bu projemizi gerçekleştirdik. Ashab-ı Kehf (YediUyurlar)'in Amigurumi Bebekleri Afşin'imize ve Kahramanmaraş Turizmine hayırlı olsun dedi.

Bebeklerin teslimi için Dulkadiroğlu Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden GÖNÜLDER heyetine Kurum Müdürü Mehmet Bülbül tarafından Özel bir Filografi tablosu hediye edildi.

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