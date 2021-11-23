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Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri Aşk İle Yoldaş oyunuyla 25 Kasım Perşembe günü seyirci karşısına çıkacak.

Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak

Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri Aşk İle Yoldaş oyunuyla 25 Kasım Perşembe günü seyirci karşısına çıkacak.

23 Kasım 2021 Salı 17:53
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Toplamda 13 etkinliğin yer aldığı takvim kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri Aşk İle Yoldaş adlı oyunla izleyiciyle buluşacak. İsmail Kılıçarslan’ın yazdığı ve Betül Alganatay’ın yönettiği tiyatroda, Yunus Emre’nin tasavvuf yolculuğu anlatılacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 25 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe tüm sanatseverler davet ediliyor.

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Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak
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