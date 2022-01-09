Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler Güven Tazeledi

Tek liste ile gidilen genel kurulda, mevcut Başkan Cuma Güler güven tazeleyerek yeniden Başkan seçildi.

Attarlar esnafına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Güler, “Sevgili üyelerim bizlere inanarak ve güvenerek bu görevi layık görüp vermiş olduğunuz başkanlık görevini sizlere yakışır bir şekilde yapma gayreti içinde oldum. Bu süre zarfında sizlerin güvenine, inancına layık bir şekilde saygı ve sevgiyle Allah’ın yardımıyla bu günlere taşıdık. Sizlerin dertleriyle dertlendik, sıkıntılarıyla mücadele ettik. Kapımızı çalan hiç bir esnafımızı boş çevirmedik. Tüm kurum ve kuruluşlarda gücümüzün yettiğince sizlere destek olmaya gayret gösterdik” dedi.

Pandemi döneminde esnafların devletin desteklerinden en iyi şekilde yararlanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Kahramanmaraş Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, şöyle konuştu: “Pandemi döneminde devletimizin esnafımıza sunmuş olduğu tüm desteklerden üyelerimizin yararlanması için elimizden geleni yaptık. Sizlerin desteği, güveni ve yüce Allah’ın yardımıyla esnafımıza en faydalı şekilde çalışmaya gayret gösterdik. Pandemi dolayısıyla geçirdiğimiz şu zor günlerde devletimizin basit usul üyelerimizden vergiyi kaldırmasına teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte bu zor dönemimizde Bağ-Kur ve SGK primlerinde mutlaka indirim yapılması gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Belediye ve vakıflarda kiracı olarak oturan üyelerimiz için bu kurum ve kuruluşlardan bu yıl fiyat artırımı yapmamalarını özellikle rica ediyorum. İnşallah bize vereceğiniz destek ve güvenle daha azimli daha gayretli bir şekilde çalışmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bu güne kadar yalnız bırakmayan, yardımlarını esirgemeyen başta Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Sayın Ahmet Kuybu’ya, esnaf odalarımızın tüm çalışanlarına, bu güne kadar benimle beraber gayretle çalışan tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerime bizlere kapılarını hep açık tutan kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Odamızın genel kurulunun başta siz esnaf arkadaşlarıma; Çağlayancerit, Nurhak ve Ekinözü ilçelerimizden gelen esnaflarımıza teşekkür eder, eder genel kurulumuzun şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.”