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Ayşe Koç, Ekinözülü gençler için seferber oldu!

Ekinözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlere yönelik yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor.

Ayşe Koç, Ekinözülü gençler için seferber oldu!

Ayşe Koç, Ekinözülü gençler için seferber oldu!

Ekinözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlere yönelik yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor.

14 Aralık 2021 Salı 13:28
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Geçtiğimiz aylarda yapılan atamayla Ekinözü ilçesine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Ayşe Koç, son dönemde gençlere spora ve sporculara yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

İlçede gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Koç, imkanlar dahilinde başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor. Birbirinden yetenekli gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde geleceğin şampiyonları olmak için hazırlanıyor.

Gençlerin spora özendirilmesi için çalışmalar yürüten Ekinözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, atletizm, güreş, basketbol, tenis, badminton, voleybol gibi branşların tanıtımını yapıyor. Ayşe Koç idaresindeki İlçe Müdürlüğü, tanıtımla da kalmayıp zaman zaman ilçede Atletizm, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Jimnastik branşlarında müsabakalar düzenliyor.

Sporun yanı sıra gençlerin sosyal projelerde yer alması içinde çaba sarf eden ilçe müdürlüğü, Çanakkale gezisi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ziyareti ve şehit kabristanı temizliği, Gönüllü gençlerle doğa ve orman temizliği, antrenörler ve gençlerle yaşlı amca ve teyzelere yönelik spor egzersizleri gibi önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Sporun gençler için önemine değinen Ayşe Koç, “Gençlerimizin sporla iç içe olmasını istiyoruz. Çünkü sporla biz, kendimizle, çevremizle, ailemizle, etrafımızla daha iyi daha sağlıklı iletişim kurmayı öğreniyoruz. Spor, gençlere hayatta da başarılar getirir. Spordan kopmayanlar; ailelerine, ülkelerine daha faydalı olur. Gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum.”diye konuştu.



 

Son Güncelleme: 14.12.2021 19:04
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Ayşe KoçEkinözülü Gençler Için Seferber Oldu!
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