Dulkadiroğlu’nda yeni ATM alanları açılıyor!

Alanları ATM’lerin bırakılacağı şekle uygun hale getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, konumların ilgili bankalara iletildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ATM konusunda vatandaşın yoğun bir talebi olduğunun altını çizdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu talepleri yerine getirme adına yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Akpınar, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlarımız ölçüsünde hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. ATM konusunda bu taleplerin başında geliyor. Özellikle sosyal medyadan bununla ilgili yoğun bir talep aldık. Bu sebeple belirlediğimiz iki noktaya ATM alanı olacak şekilde alt yapı hazırladık. N. Kemal mahallemizde gençlik merkezi karşısında, İsa Divanlı mahallemizde eski itfaiye dediğimiz alanda bu ATM’lere yer ayarladık. Bankalar ile gerekli yazışmaları yaparak vatandaşımızın bu konudaki talebini yerine getirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”