Balcıoğlu, ‘Yapılandırma yasasını biz talep ettik’

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbakaban, SGK yapılandırmaları hakkında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yapılandırmanın yararlarını üyelerine anlattı. Balcıoğlu konuşmasında şunlara değindi: “Böyle bir yapılanmanın gerek olduğunu söylüyorduk. Meslek komitesi toplantılarımızda, anketlerimizde yaptığımız toplantılarda arkadaşlarımızın talebi bu yöndeydi. Ve biz de bu talepleri hem ilgili bakanlara hem de Odalar Birliğine bildirme suretiyle bunun da takipçisi olmuştuk. Bu yasa arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda çıktı. Umarım herkes faydalanacaktır. Soğuk havalar korkutuyor. Üçüncü dalgadan bahsediliyor, o yüzden bu yapılanma elimizde olan üç kuruşu devlete olan borcumuzu ödemek yerine sermayemizi elimizde tutup borcunuzu taksitle ödeme imkânı sunuyor. Ben öncelikle bu yasayı bizim arkadaşlarımızın istediği doğrultuda çıkaran Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüze böyle bir konuda bize destek oldukları için Sayın SGK Müdürümüze teşekkür ediyorum.”