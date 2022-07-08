Baro Başkanı Gül'den Bayram mesajı

Başkan Gül, Bayramlarımızı bayram gibi yaşayabilmenin, huzur içinde geleceğe bakabilmenin ancak hukuk ve adaletin inşa ettiği bir demokrasi içinde mümkün olabileceği vurgusu yaptı.

Gül şunları kaydetti; “Bayramlar toplumu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde tutan, saygı ve sevgi temelinde insanları birleştiren, beraber aynı kaderi, aynı tasayı, aynı kıvancı yaşama bilincini geliştiren önemli günlerdir. Hukuktur bayram, adalettir, demokrasidir. Güven içinde yaşamaktır. Kin, nefret, yalan, dolan, iftira gibi kötü duyguların mahkûm olmasıdır.

Milletçe bayram coşkusunu yaşarken, diğer yandan bayrama buruk gönüllerle girenlerin hüzün ve acılarını da aynı şekilde yüreklerimizde hissediyoruz.

Asırlardır barış ve adalete, sevgi ve hoşgörüye öncülük etmiş bir medeniyetin mirasçıları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de; acılarımızı da, sevinçlerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Bayram dolayısıyla aziz Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Kurban Bayramı’nın, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyor, başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, adalet, barış ve huzur içinde her gününüzün bayram olmasını dileriz.”