Başkan Görgel: “Şehrimizde birlik beraberlik havası hâkim”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen geleneksel protokol bayramlaşma törenine katıldı. Vali MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin,Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ve Dr. İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını tebrik eden Başkan Görgel, “Ramazan ayının akabinde hamdolsun bayrama kavuştuk. Şehir protokolümüz ve vatandaşlarımızla bayramlaştık. Çok güzel birlik beraberlik havası hâkim. Geçtiğimiz seneye göre bu bayramda koşullarımız hamdolsun çok daha iyi. Her geçen gün devlet millet dayanışmasıyla şehrimizi çok daha güzel ve yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Tabi içimiz hala buruk. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısı hala kalbimizde. Bu vesileyle depremlerde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.