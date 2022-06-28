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Başkan Güngör Azerbaycan Bulvarı’nda Esnaflarla Bir Araya Geldi

Azerbaycan Bulvarı’nda esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, “Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Gerçekten her zaman olduğu gibi güler yüzleri ve hüsnükabulleriyle karşılaştık. Tüm esnaflarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Başkan Güngör Azerbaycan Bulvarı’nda Esnaflarla Bir Araya Geldi

Başkan Güngör Azerbaycan Bulvarı’nda Esnaflarla Bir Araya Geldi

Azerbaycan Bulvarı’nda esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, “Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Gerçekten her zaman olduğu gibi güler yüzleri ve hüsnükabulleriyle karşılaştık. Tüm esnaflarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

28 Haziran 2022 Salı 12:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, Azerbaycan Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ender Umut Papuççu, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya ve taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz. Bugün de Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Gerçekten her zaman olduğu gibi güler yüzleri ve hüsnükabulleriyle karşılaştık. Tüm esnaflarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hemşehrilerimizle Bir Araya Gelmeye Devam Edeceğiz

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılanmak ve esnaflarımızın her zaman yanımızda olduğunu bilmek bizleri son derece mutlu etti. Bütün kademelerimizle birlikte her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.06.2022 19:00
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Başkan Güngör Azerbaycan Bulvarı’nda Esnaflarla Bir Araya Geldi
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