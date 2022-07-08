Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı...
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu...
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Güngör; “Bayramımız mübarek olsun”

Canlı Hayvan Borsası ve kurban satış alanlarını ziyaret eden Başkan Güngör, “Üreticilerimiz çok büyük emekler vererek yetiştirdikleri hayvanlarını satmak için buraya getirdiler. Hepsinin emeğine sağlık. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramı’mızın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Güngör; “Bayramımız mübarek olsun”

Başkan Güngör; “Bayramımız mübarek olsun”

Canlı Hayvan Borsası ve kurban satış alanlarını ziyaret eden Başkan Güngör, “Üreticilerimiz çok büyük emekler vererek yetiştirdikleri hayvanlarını satmak için buraya getirdiler. Hepsinin emeğine sağlık. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramı’mızın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

08 Temmuz 2022 Cuma 10:46
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası’nı ve kurban satış alanlarını ziyaret etti. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Hayrettin Güngör, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek kurban ibadetinin kabul olması temennisinde bulundu. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Cumartesi günü mübarek Kurban Bayramı’mızı hep birlikte eda edeceğiz. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramı’mızın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Üreticilerimizin Emeğine Sağlık

Kahramanmaraş’ta hatırı sayılır miktarda hayvancılık faaliyetinin yapıldığının altını çizen Başkan Güngör, “Onikişubat ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Canlı Hayvan Borsası’nı ve kurban satış alanlarını ziyaret ettik. Hemşehrilerimize hayırlı alışverişler diledik. Hamdolsun Kahramanmaraş’ımızda hatırı sayılır miktarda hayvancılık faaliyeti gerçekleştiriliyor. Üreticilerimiz çok büyük emekler vererek yetiştirdikleri hayvanlarını satmak için buraya getirdiler. Hepsinin emeğine sağlık. Ben de bir köy çocuğu olarak bu işlerin gerçekten ne kadar zahmetli olduğunu çok iyi biliyorum. Tüm hemşehrilerimize hayırlı alışverişler diliyorum” diye konuştu.

Hemşehrilerimizin Yanındayız

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte Canlı Hayvan Borsası ve hayvan pazarında alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya gelerek hayırlı alışverişler diledik. Tüm kadrolarımızla birlikte sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramımızın ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “Bayramımız Mübarek Olsun”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
Prof. Dr. Yardımcıoğlu: Kurban, dünyalıktan vazgeçmek ve ikram etmektir
Prof. Dr. Yardımcıoğlu: Kurban, dünyalıktan vazgeçmek ve ikram etmektir
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber