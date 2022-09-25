Başkan Güngör, ‘Çağlayancerit cevizi markalaşacak, çiftçimiz kalkınacak’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7’nci Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali ve toplu açılış törenine katıldı. Programa; bir dizi temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, festivalin ve hayata geçen yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ceviz Markalaşıyor, Çiftçimiz Kazanıyor

Etkinlikte konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun şehrimizde 3,5 yıl içerisinde 3,3 Milyar TL bir yatırım gerçekleştirdik. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla ortak olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Çağlayancerit ilçemize de şu ana kadar 100 Milyon TL'lik yatırım yaptık. Kahramanmaraş’ta; doğası, kliması, havası, güneşiyle bütünleşen çok özel ürünler yetişiyor. Bunlardan biri de Coğrafi İşaret sahibi Çağlayancerit Cevizi’miz. Bunun katma değerini arttırmak için el birliğiyle bir çalışma yürüttük. Huzurlarınızda bakanlarımıza tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Üretime başlayan Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’mizi hizmete açıyoruz. 7,5 Milyon TL yatırımla kazandırdığımız bu tesis şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

2 Yeni Yatırımın Müjdesini Verdi

Başkan Güngör konuşmasının devamında iki yatırımla ilgili de müjdeli haberi, “Helete’nin su ve kanalizasyonu ile merkezimizin hem su hem de arıtmayla ilgili finansmanlarını temin ettik. İhale süreçleri başladı. Önümüzdeki bir yıl içerisinde yaklaşık 100 Milyon TL yatırım yaparak inşallah bu sorunu da yüz yıllık bir çözüme ulaştırmış olacağız. Ayrıca bu şirin ilçemizde bir de meydan projemiz var. Uygulama aşamasına getirdik. İnşallah bunu da hayata geçirerek bu ilçemizin cazibesini daha da fazla arttırmış olacağız” ifadeleriyle aktardı. Vali Ömer Faruk Coşkun ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise konuşmalarında tesisin ilçe için öneminin altını çizdi.

Davamız Türkiye’yi Kalkındırma Davasıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, ”Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır "Türkiye'yi nasıl bir adım daha ileriye götürürüz, nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkarırız, bu aziz milleti en güzel imkânlarla en güzel hizmetlerle nasıl tanıştırırız” bunun derdinde ve davasındayız. Bu ülkede hangi şehrimizin, hangi ilçemizin neye ihtiyacı varsa ona yatırım yapmak üzere yereldeki paydaşlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin destekleriyle ilçemize kazandırılan yatırımların da bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Bakanlık olarak Kahramanmaraş ve ilçeleri için ne hizmet gerekiyorsa tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz daha katma değerli ürün elde etsin diye ilçemize Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırdık. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Festivalin ve tesislerin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kırsal Kalkınmayı Sağlayacak Yatırım

Tesisin ilçede ciddi bir markalaşmayı beraberinde getireceğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz ülkeler olarak nasıl kendimize yeterliliğin peşindeysek şehirler olarak da kendimize yeterli olmak durumundayız. Bununla ilgili tarım noktasında da özellikle bunu biz 'kent tarımı' olarak da tanımlıyoruz. Bu şehrin asli ihtiyaçlarının yine bu şehrin topraklarında üretilmesi esastır. Çağlayancerit aslında tam da bunu yapmanın gayreti içerisinde. Suyun düştüğü yerde tutulması gibi insanın da doğduğu topraklarda geçimini temin etmesi gerekiyor. İşte bunun adı kırsal kalkınmadan geçiyor. Ceviz başta olmak üzere gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretimde bizim tarafımızdan inşallah desteklenecek ve desteklenmeye devam edilecektir. Kahramanmaraş, TKDK kapsamında olan bir ilimiz, kaldı ki biz 42 ille sınırlamadık sayıyı 81'e çıkardık. Çağlayancerit gibi bu desteklere ihtiyacı olan ilçelerimize inşallah biz bir pozitif ayrımcılık yapacağız” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından, toplu açılış töreni için kurdeleyi kesen heyet, festival alanında açılan stantları ziyaret etti.