Kahramanmaraş’ta Boyalı Güreşleri Nefes Kesti

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen “Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Festival”nin 21.’si düzenlendi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ata sporumuz güreşi yaygınlaştırmanın, genç nesillere aşılamanın gerekli olduğuna dikkat çekerek, katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle, ilçeye bağlı Boyalı Mahallesi'ndeki güreş sahasında gerçekleştirilen festivale 6 ilden yaklaşık 600’ü aşkın rekor bir sporcu katılımı gerçekleşti.

“BURASI GÜREŞİN ANA MEMLEKETİ”

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur’da tesisin bölge için önemine değindi. Böyle güzel ve anlamlı bir tesisi Bertiz gibi güreşin kalbi olan bir bölgeye kazandırdığı için Başkan Okay’a teşekkür eden Hopur, “Burada gerçekleştirilecek bu büyük ve güzel müsabakalar önemli müsabakalardır. Bölgemizde yapılan en kapsamlı güreş turnuvalarından bir tanesi de Bertiz Boyalı güreşleridir. Bu özel turnuvaya gösterilen ilgi bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu özel turnuvayı geliştirerek devam ettireceğiz. Kıran kırana geçen bu mücadeleler katılımcıları son derece memnun etmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da güzel olacaktır. Ben bu özel ve anlamlı turnuvaya takılan herkese teşekkür ediyorum. Geleneksel sporlarımız içinde bulunan şalvar güreşimiz gibi atlı cirit müsabakalarını da bu bölgede düzenlemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜREŞTE AYRI BİR YERE SAHİBİZ”

Kahramanmaraş’ın güreşte ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Okay, Geleneksel olarak düzenlenen bu müsabakaların yapılacağı alana modern bir güreş sahası inşa ettik. Güreşlerle birlikte bu tesisimizin de açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bölgemizin yöresel lezzetlerinden kabarcık üzümü ve cevizini tanıtmak amacıyla bir de festival düzenleyerek tanıtıma açtık. Bölgemizin zenginliklerini ön plana çıkarma ve yaşatma adına birçok çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmalar kapsamında özellikle ata sporumuz güreşe ayrı bir önem verdik. Dereköy ve Boyalı mahallelerimizde düzenlenen turnuvalar Türkiye genelinde ses getirmektedir. Burada yapılan turnuvalar Türkiye Şampiyonaları şeklinde yapılmaktadır. Buradan hareketle bu mahallelerimize sporcularımızın ihtiyaçlarına yönelik, modern ve büyük tesisler inşa ettik. Dereköy tesisinin açılışını Türkiye Şampiyonası ile yaptık. Burada da büyük bir turnuva düzenleyerek Boyalı Güreş Er Meydanımızı hizmete sunuyoruz. Müsabakalara yaklaşık 600’ü aşkın sporcu mücadele ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun desteğiyle burada köy güreşçilerimize de lisans çıkarılacak. Öte yandan yabancı sporcular da burada güreş imkanı buldular. Bölgemizin güreşine katkı sağlayacak bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kahramanmaraş’ımıza ve güreş severlere hayırlı ve uğurlu olsun.

“EN İYİ ÜZÜM BU BÖLGEDE YETİŞİR”

Başkan Okay, güreşlerin yanı sıra Bertiz cevizi ve üzümümün tanıtımı için de bir çalışma yapılacağını aktararak şunları söyledi: “Ayrıca güreş festivalinin yanı sıra bölgemizin yöresel lezzetlerinin ön plana çıkarılacağı üzüm ve ceviz festivalini de güreşlerle birlikte düzenledik. Bertiz bölgemiz üzümü, cevizi ve şıra ürünleriyle ön palana çıkmaktadır. Bu yönünün her platformda duyurulması adına da gereken tüm çalışmaları yapacağız” dedi.

“BURASI AYRI BİR ÖNEME SAHİP”

Kendisinin bir Bertizli olduğuna ve buraya yabancı olmadığına dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör, AK Belediyelerin çalışmalarına dikkat çekerek, Bertiz Boyalı’da er meydanı kuruldu ve bölge insanının güreşe yatkınlığından ve yıllardır yapıldığından dolayı şuan çok büyük ilgisi var. Bizde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Necati Başkanın yanındayız. Bizlerde Şehirin spor alanında ve şehrin değişimi alanında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ı sporda layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“BERTİZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR”

Bertizin yıllar geçtikçe gelişip hizmetler aldığına dikkat çeken MHP Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ise gelirken rahatlık içerisinde yollardan geldiğini ve her geçen gün Bertiz’in dağlarına ulaşımın kolaylaştığına dikkat çekti. Aycan Konuşmalarında üzümü ile cevizi ile meşhur Bertizli hemşehrilerine ürünleri satabilmeleri için Pazar kurulması gerektiğini ifade etti.

“BURAYA HALK SIĞMIYOR GENİŞLETMEK LAZIM!”

Kahramanmaraş’ın güreşte ayrı bir yere sahip olduğunu belirten TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise “Bertiz Boyalı’da er meydanı kuruldu ve bölge insanının güreşe yatkınlığından ve yıllardır yapıldığından dolayı şuan çok büyük ilgisi var. Buraya çeşitli yatırımlar yapıldı fakat neticesinde gördük ki bu da kafi gelmedi. İnşallah burayı daha geniş kapsamlı bir şekilde daha büyük kapasiteli güreş organizasyonları yapılacak bir mekan haline getirmeliyiz. Hem bu bölgenin geleneğinde bulunan köy güreşleri hem de profesyonel güreşler ayrı ayrı kategorilerde yapılmakta. Gerek Kahramanmaraş ve civar yerlerde gerekse de Türkiye’nin tamamından yoğun bir sporcu akımı söz konusu. Demek ki bu bölgede bu insanlar buna çok fazla ilgi duyuyorlar. Zaten Türkiye’de herkes güreşe ilgi duyar ama Bertiz bölgesi özellikle buna sahipleniyor. Bu bizim için önemli. Bizde bu sahiplenmeyi gördüğümüzü, bunun değerli olduğunu hissettirmek için de bizde buradayız. Belediye Başkanımız burayı biraz daha geliştirecek. Çünkü madem ki bu kadar ilgi var bu kadar heyecanlı gidiyor. O yüzden de bunu desteklemek lazım” ifadelerini kullandı.