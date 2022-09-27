Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için açacak
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için...
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet...
Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor
Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor
Göksun’da Mahallelerin Ulaşım Standardı Artıyor
Göksun’da Mahallelerin Ulaşım Standardı Artıyor

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

27 Eylül 2022 Salı 09:13

Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Yapıcıoğlu, esnafla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Burada gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, Yunanistan'ın kendi iradesiyle hareket etmediğini söyledi.

Yunanistan'ın batılı ülkelerin kışkırtmalarıyla hareket ettiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha öncede şu uyarıyı yapmıştık. Ukrayna'da ondan önce Gürcistan'da yine batının kışkırtmaları ya da onun cesaretlendirmeleri ile bazı hareketlerde bulundular. Neticede batı onları yüzüstü bıraktı. Eğer Yunanistan kendi inanç ve yönetimi kendi milletinin çıkarlarını, güvenliğini onların iyiliğini istiyorsa batılı kışkırtmalarına özellikle Amerika, İngiltere'nin ya da diğer Avrupa ülkelerinin kışkırtmalarına gelmesin. Savaş, Allah mecbur etmesin. Yani iyi bir şey değil ama eğer bir savaş çıkarsa bundan en büyük zararın Yunanistan'a dokunacağını, Yunanistan da görmeli ve bu kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeli."

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini de değerlendiren Yapıcıoğlu, İran'da yaşananların İslam'ı hedef aldığını anlattı.

Yapıcıoğlu, şu anda Hür Dava Partisi'nin bir ittifakla anlaşmasının olmadığını belirterek, ilerleyen süreçte ittifak içerisinde yer alacaklarını kaydetti.

Ziyaretlerinde Yapıcıoğlu'na, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Hüda Par Genel Başkanı YapıcıoğluKahramanmaraşta Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan Kahramanmaraş’ta ekonomiyi değerlendirdi!
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan Kahramanmaraş’ta ekonomiyi değerlendirdi!
Bakan Kirişçi “Çiftçi kayıt sistemi e-devlet’e geçiyor”
Bakan Kirişçi “Çiftçi kayıt sistemi e-devlet’e geçiyor”
Bakan Özer açıkladı! Öğretmenlere yüzde 50 indirim!
Bakan Özer açıkladı! Öğretmenlere yüzde 50 indirim!
Mahir Ünal, “Muhalefette düşmanlık olmaz”
Mahir Ünal, “Muhalefette düşmanlık olmaz”
Mahmut Yardımcıoğlu’ndan CHP’li Tekin’e sert tepki!
Mahmut Yardımcıoğlu’ndan CHP’li Tekin’e sert tepki!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber