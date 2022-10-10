Başkan Güngör, ‘Ekinözü’ne 80 milyon tl’lik yatırım kazandırdık’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Ekinözü ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde; Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Ekinözü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Misafirhane, Halk Ekmek ve Düğün Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Ekinözü’nde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.

Ekinözü’ne Katma Değeri Yüksek Yatırımlar Kazandırdık

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör burada yaptığı konuşmada, “Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte ilçelerimizi ve şehrimizi geliştirmek, daha iyi noktalara taşımak için el birliğiyle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon ve Yerel Yönetimler Manifestosu çerçevesinde şehrimize hizmet ediyoruz. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız ve yerel yönetimler olarak şehrimizde çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Ekinözü ilçemize de katma değeri yüksek çok ciddi yatırımlar kazandırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte bunların da açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kaydetti.

80 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü’nde hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Göreve geldiğimizde paydaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin eksiklerini bir bir tespit ettik ve buna uygun bir plan hazırladık. Hamdolsun şehrimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi aşama kaydettik. 3,5 yıllık süreçte şehrimizde 3,3 Milyar TL yatırım hayata geçirdik. Bu süreçte Ekinözü ilçemize de 80 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Ekinözü’nde 11 mahallemizin toplamda 100 kilometre yolunu asfaltla yeniledik. Bunun toplam maliyeti 25 Milyon TL. 10 mahallemize toplamda 7 Milyon TL’lik yatırımla 100 bin metrekare kilit parke kazandırdık. İlçemizin içmesuyu altyapısını 10 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. 5 ilçemizin katı atık problemi var. Toplamda 325 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceğimiz katı atık bertaraf tesisimizle bu 5 ilçemizin katı atık problemini çözüme kavuşturacağız. Ambar ve Gaziler mahallelerimize de 3 Milyon TL’lik yatırımla yeni köprü inşa ediyoruz” dedi.

Yeni Hizmet Binaları Kazandırıyoruz

Başkan Güngör, konuşmasının devamında, “İlçelerimizde KASKİ, İtfaiye ve Büyükşehir birimlerimizi tek bir binada toplayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bunların koordineli şekilde ilerlemeleri açısından çok büyük faydasını da görüyoruz. Ekinözü ilçemize de bu birimleri içerisinde barındıran bir hizmet binası kazandırdık. Ayrıca ilçemize bir de modern kesimhane inşa ettik. Hizmete hazır, inşallah kısa süre içerisinde bu yatırımımızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Ekinözü, turizm açısından katma değeri yüksek bir ilçemiz. Burada modern konaklama alanlarına ihtiyaç vardı. Bu noktada kalkınma ajansımız ile birlikte ilçemize 7 Milyon TL’lik yatırımla Sağlık Turizm Tesisi kazandırdık. İnşallah yakın zamanda bu tesisimizi de hizmete alacağız. Soysallı Mahallemize halı saha kazandırıyoruz. İhtiyaç olan yerlere yeni halı sahalar kazandırmaya da devam edeceğiz. İnşallah ilçemize bir de atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Projemiz hazır, kısa süre içerisinde bu projemizde de çalışmalara başlayarak Ekinözü’nün atıksu problemini ortadan kaldıracağız. Bu yatırımımızın da toplam maliyeti 40 Milyon TL. Akdere içmesuyu isale hattından Ekinözü ilçemize bir branşman bağlanıyor. Bazı yerleşim yerlerimize Akdere isale hattından içmesuyu verilecek. Kısmi olarak yaşanan içmesuyu sorunu da böylece çözüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Göngör’den Elbistan Ziyareti

Başkan Hayrettin Güngör, Ekinözü’nde gerçekleştirilen toplu açılışların ardından Elbistan’da itfaiye teşkilatını ve otogar esnafını ziyaret etti. İtfaiye personelleri ve otogar esnafıyla muhabbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Güngör ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Ekinözü’nde gerçekleştirdiğimiz toplu açılışların ardından Elbistan ilçemize uğradık. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için büyük bir özveriyle çalışan İtfaiye personellerimizi ziyaret ettik. Otogar esnaflarımızla da bir araya geldik, muhabbet ettik, taleplerini dinledik. Hamdolsun her zamanki gibi büyük bir hüsnü kabul gördük. Güler yüzlerini ve samimi sohbetlerini bizlerden esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, Göksun’da Gençlerle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret programını Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’a inşa edilen Arslanbey Millet Konağı’nda noktaladı. Gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Göksun Arslanbey Millet Konağımızda gençlerimizle bir araya geldik. Sınavlara hazırlık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Gerçekten gençlerimizle bir araya gelmek, muhabbet etmek, fikirlerini almak bizler için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kaydetti.