KAMTİAD Başkan Yardımcısı Cemal Sarı, ‘Metal ve Mutfak Sektöründe Markalaşacağız’

Bu birliktelik sektörel olarak iş insanlarının sorunlarını daha hızlı çözmeyi amaçladıklarını belirten Sarı, “Üyelemizin birbirleri arasında daha fazla işbirliği içerisinde olmalarını istiyoruz. KAMTİAD Başkanımız Sn. Hasan Esat IŞIK önderliğinde, Sektörel anlamda birlikte daha güçlü olacağımızı düşündüğümüz komisyonlarımızın sayılarını hızlıca artırmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Komisyonlarımızda bulunan üyelerimiz ile birlikte ortak akıl ile hareket etme amacımız var. Bu şekilde sektörel sorunlarımızı da daha hızlı çözeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca üyelerimizi her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Her üyemizin marka bilinirliğini artıracak çalışmalarımız olacak. Kahramanmaraş’ta faaliyette bulunan firmalardan onlarca Türkiye ve Dünya çapında bilinen marka çıkartmayı hedefliyoruz.

HASCEBECİ Metal olarak bugün Kahramanmaraş’ta Metal sektöründe birlikte faaliyette bulunduğumuz Tat Metal, Trentlon Mutfak, Erena Metal, Ceren Metal, Ay Bakalit ve Metal ile birlikte Metal sektörünün geleceği için çalışacak komisyonumuzu KAMTİAD derneğimizin altında kurmuş bulunmaktayız. Kurmuş olduğumuz bu komisyonda bulunan firmalar ile sektörümüzün sorunları ve sektörümüzün geleceği adına faaliyetlerde bulunacağız. Birbirimizi destekleyerek her konuda birlikte hareket ederek, yardımlaşmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Aramıza katılmak isteyen sektörümüzde bulunan diğer firmalara da kapımız her zaman açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.