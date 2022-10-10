Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
Son Dakika
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta...
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
Başkan Okumuş’tan Rektör Yasım’a Ziyaret
Başkan Okumuş’tan Rektör Yasım’a Ziyaret

KAMTİAD Başkan Yardımcısı Cemal Sarı, ‘Metal ve Mutfak Sektöründe Markalaşacağız’

Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) Başkan Yardımcısı ve Metal/Mutfak sektörü komisyonu Başkanı, Cemal Sarı yaptığı açıklamada; “KAMTİAD olarak her alanda olduğu gibi Kahramanmaraş’ta Ticaret ve İş İnsanlarını birlik, beraberlik adına birleştirmeye devam edeceğiz.” Dedi.

KAMTİAD Başkan Yardımcısı Cemal Sarı, ‘Metal ve Mutfak Sektöründe Markalaşacağız’

KAMTİAD Başkan Yardımcısı Cemal Sarı, ‘Metal ve Mutfak Sektöründe Markalaşacağız’

Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) Başkan Yardımcısı ve Metal/Mutfak sektörü komisyonu Başkanı, Cemal Sarı yaptığı açıklamada; “KAMTİAD olarak her alanda olduğu gibi Kahramanmaraş’ta Ticaret ve İş İnsanlarını birlik, beraberlik adına birleştirmeye devam edeceğiz.” Dedi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:42

Bu birliktelik sektörel olarak iş insanlarının sorunlarını daha hızlı çözmeyi amaçladıklarını belirten Sarı, “Üyelemizin birbirleri arasında daha fazla işbirliği içerisinde olmalarını istiyoruz. KAMTİAD Başkanımız Sn. Hasan Esat IŞIK önderliğinde, Sektörel anlamda birlikte daha güçlü olacağımızı düşündüğümüz komisyonlarımızın sayılarını hızlıca artırmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Komisyonlarımızda bulunan üyelerimiz ile birlikte ortak akıl ile hareket etme amacımız var. Bu şekilde sektörel sorunlarımızı da daha hızlı çözeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca üyelerimizi her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Her üyemizin marka bilinirliğini artıracak çalışmalarımız olacak. Kahramanmaraş’ta faaliyette bulunan firmalardan onlarca Türkiye ve Dünya çapında bilinen marka çıkartmayı hedefliyoruz.

HASCEBECİ Metal olarak bugün Kahramanmaraş’ta Metal sektöründe birlikte faaliyette bulunduğumuz Tat Metal, Trentlon Mutfak, Erena Metal, Ceren Metal, Ay Bakalit ve Metal ile birlikte Metal sektörünün geleceği için çalışacak komisyonumuzu KAMTİAD derneğimizin altında kurmuş bulunmaktayız. Kurmuş olduğumuz bu komisyonda bulunan firmalar ile sektörümüzün sorunları ve sektörümüzün geleceği adına faaliyetlerde bulunacağız. Birbirimizi destekleyerek her konuda birlikte hareket ederek, yardımlaşmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Aramıza katılmak isteyen sektörümüzde bulunan diğer firmalara da kapımız her zaman açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KAMTİAD Başkan Yardımcısı Cemal Sarı‘Metal Ve Mutfak Sektöründe Markalaşacağız’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık 1200 personel alacak!
Bakanlık 1200 personel alacak!
Motorine Yeni Zam Geliyor
Motorine Yeni Zam Geliyor
KASİAD Ödülleri Sahiplerini Buldu
KASİAD Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kipaş Holding’e İhracatın Yıldızı ödülü!
Kipaş Holding’e İhracatın Yıldızı ödülü!
Hazine arazileri enerji üretimine açılıyor!
Hazine arazileri enerji üretimine açılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber