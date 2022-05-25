Başkan Güngör, ‘Gençlerimizin daima yanındayız’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ öğrencileriyle bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa eşi Leyla Güngör ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilerle eğitim hayatları ve Kahramanmaraş’a dair sohbet etti. Gelen soruları da yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği gençlik çalışmalarından kültür sanat etkinliklerine kadar birçok konuda bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Güngör yaptığı açıklamada, gençlerin şehre dair fikirlerini çok önemsediklerini, bu yönde Türkiye’nin en etkin Gençlik Meclisi’ni oluşturduklarını belirtti.

Genç Bakış Açısını Önemsiyoruz

Başkan Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada, “Bugün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde eğitim alan öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Kıymetli öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Çevre şehirlerimizden ciddi sayıda öğrencimizi misafir ediyoruz. Öğrencilerimize, gençlerimize sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlamak için önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Kahramanmaraş Akademi’ye yoğun bir ilgi var. Aylık kültür sanat etkinliklerimize de öğrencilerimizin katılımının yoğun olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin en etkin Gençlik Meclisi’ni oluşturduk. Gençlerimizin fikirlerini, şehrimize dair düşüncelerini çok önemsiyoruz. Daima öğrencilerimizin, gençlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.