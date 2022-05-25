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Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor

Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eseri sahneye uyarlayarak ilçelerde ve komşu illerde ortaokul öğrencileri ile buluşturacak.

Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor

Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor

Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eseri sahneye uyarlayarak ilçelerde ve komşu illerde ortaokul öğrencileri ile buluşturacak.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:21
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle şehirde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Hollanda Büyükelçiliği’nin Uluslararası Kültürel Hareketlilik Fonu çerçevesinde finanse ettiği proje kapsamında, çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eser sahneye uyarlanarak ilçelerde ve komşu illerde öğrenciler ile buluşturulacak. Çocukları ırkçılık ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışma ve paylaşmayı anlatan eserin tiyatro sahnesine aktarılması ile çocukların toplumla empati kurma konusunda bilinçlendirilmesi, yerel halk ile mülteciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlk Etkinlik 31 Mayıs Salı Günü

Hollanda Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi ilk olarak 31 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Elbistan Özel Final Okulları Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluşacak. Hollandalı Yazar Gerard Van Gemert’in kitabında uyarlanan tiyatro gösterisi 1 Haziran Çarşamba günü ise saat 11.00’de Türkoğlu Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda tiyatroseverler için perdelerini açacak. Tiyatro gösterisi 2 Haziran Perşembe günü de saat 14.00’te Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Turgut Çullu, Nesimi Albez ve Halil Kılıç tarafından sahneye uyarlanan, genel sanat yönetmenliğini Turgut Çullu’nun üstlendiği tiyatro gösterisi en çok mülteci göçü alan komşu illerden olan Gaziantep ve Şanlıurfa’da da Haziran ayı içerisinde ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturulacak.

Barışa Katkı Sağlamayı Hedefliyoruz

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteci kardeşlerimizi şehrimizde misafir ediyoruz. Bu dramatik göçten en çok etkilenen grup ise çocuklar oldu. Çocukların toplumla empati kurma konusunda bilinçlenmesi için edebiyatın ve tiyatronun gücünden yararlanarak, şehrimizde ve en çok mülteci göçü alan komşu illerimizden olan Gaziantep ve Şanlıurfa’da toplumsal kaynaşmaya, dayanışmaya ve barışa katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da ilçelerimizde ve komşu illerimizde ortaokul öğrencilerimize yönelik tiyatro etkinliği gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
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