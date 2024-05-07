Kahramanmaraşlı yüzücü Türkiye’yi temsil edecek

Katıldığı müsabakalarda vermiş olduğu mücadele ve kazandığı başarılarla adından söz ettiren Kahramanmaraşlı yüzücü Doğukan Demir, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen“Herkes İçin Yüzme Projesi” yarışlarına da damga vurdu. 20 – 21 Nisan tarihlerinde 8 ilde yapılan grup müsabakaları ön elemelerinde Giresun’da grup birincisi olan Doğukan Demir, Konya’da düzenlenen müsabakalarda ise 22 – 28 yaş kategorisinde 30 dakikada 2 bin 223,4 metrelik derecesiyle birinci olarak Azerbaycan’da yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Ev sahibi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın yanı sıra gözlemci olarak Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yer alacağı final müsabakalarında Doğukan Demir, Türkiye adına kulaç atacak.