Kahramanmaraşlı yıldızlar dünya ve Avrupa şampiyonu oldu!

Geçen yıl elde ettikleri başarılara bu yıl da yenilerini ekleyen sporcular, engel tanımadan zirveye ulaştı.

Antalya’da düzenlenen Türkiye 2. Bölge Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Kahramanmaraşlı 2 down sendromlu sporcu, büyük bir başarıya imza attı.

Yusuf Kerem Yerhan yüzme dalında 2 kategoride 2 altın madalya kazanırken, Zeynep Sude Bilginer judoda 4 kategoride 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etti.

Geçen yıl İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlu Judocular Avrupa Şampiyonası'nda, Kahramanmaraşlı sporcu Zeynep Sude Bilginer +78 kg kategorisinde altın madalya kazanmıştı. Bu başarıyla Kahramanmaraşlı sporcular, Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

Antalya’da düzenlenen 2. Trisome Oyunları ve 11. Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nda yüzme branşında mücadele eden milli sporcu Yusuf Kerem Yerhan, T21 kategorisinde üç altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Aynı etkinlikte judo branşında yarışan milli sporcular Zeynep Sude Bilginer ve Meryem Koca da altın ve gümüş madalyalarla başarılı performans sergileyerek Kahramanmaraş'ın gururu oldular.

Down sendromlu sporcuların elde ettikleri bu başarılar, engellerin aşılabileceğini ve azmin her şeyin üstesinden gelebileceğini gösterdi.