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Kahramanmaraş’ta kadın usta yemeni dikiyor!

Kahramanmaraş'ta dördüncü kuşak çarık ve yemeni ustası olan Çiğdem Kopar, depremden sonra üretime başladı.

Kahramanmaraş’ta kadın usta yemeni dikiyor!

Kahramanmaraş’ta kadın usta yemeni dikiyor!

Kahramanmaraş'ta dördüncü kuşak çarık ve yemeni ustası olan Çiğdem Kopar, depremden sonra üretime başladı.

07 Mayıs 2024 Salı 09:09

30 yıldır dede ve baba mesleğini sürdüren Kopar, Osmanlı'dan gelen çarık modellerini el yapımı ve doğal deri kullanarak üretiyor.

Yaz aylarında terletmeyen ve çorapsız giyilebilen çarıklarını 700-900 TL arasında satışa sunuyor.

Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalıçarşı'sında faaliyet gösteren 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiğdem Kopar, çarık ve yemeni mesleğini yıllardır sürdürüyor.

Babasından akşamları eve getirilen işlerin nakış ve minyatürlerini yaparak mesleği öğrenen Kopar, aileye ve şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

Çarık ve yemeni esnafı, küçük esnafa destek çağrısında bulunarak, imalat fiyatının üzerine az bir kar marjıyla ürettikleri ürünleri sattıklarını belirtti.

Çiğdem Kopar, yetkili kurumların esnafa destek olmasını, kalkındırıcı destekler verilmesini ve bölgeye turist çekilerek esnafın desteklenmesini talep etti.

Ürünler yazlık ve kışlık olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yazın serin tutan, terleme ve koku yapmayan hakiki deriden yapılan yemeni ve çarıkları Kahramanmaraş ve çevre illerde pazarlayan Kopar, mesleği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için cüzi karlarla satışa sunuyor.

Mesleğin devam etmesi için kurslar açarak öğrenci yetiştiren Çiğdem Kopar, bu sanatın yaşatılması gerektiğini vurguladı.

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