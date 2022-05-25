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Pinhani Müzik Grubu KSÜ’lü Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla önemli bir hayran kitlesine ulaşan Pinhani Grubu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Pinhani Müzik Grubu KSÜ’lü Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Pinhani Müzik Grubu KSÜ’lü Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla önemli bir hayran kitlesine ulaşan Pinhani Grubu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:35
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KSÜ Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Pinhani konseri, Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit operasyonu sırasında yaşanan çatışmada 5 askerimizin şehit olması münasebetiyle iptal edildi.

Konser programı iptal olan Pinhani Grubu üyeleri KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdiler.

Söyleşi öncesi öğrencilere seslenen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, konuşmasına şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize başsağlığı dileyerek başladı.

24-26 Mayıs 2022 tarihlerinde planlanan Bahar Şenliklerinin müzik programlarını gelen acı haber üzerine iptal ettiklerini belirten Rektör Can, Bahar Şenlikleri kapsamında planlanan diğer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

KSÜ’de bütün yıla yayılan bilim ve eğitim etkinliklerine ek olarak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Rektör Can, kültür ve sanat etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de aynı yoğunlukta devam edeceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın açılış konuşmasının ardından Pinhani Grubu üyeleri gençlerle buluşarak, sanat ve özel yaşamlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundular.

Kahramanmaraş’ta ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Pinhani Grubu üyeleri mümkün olan en kısa sürede KSÜ’de konser gerçekleştirmek istediklerini ifade ettiler.

Grup üyeleri, öğrencilerin sorularını da cevaplandırırken, günün anısına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından Pinhani Grubuna çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Pinhani Müzik Grubu KSÜ’lü Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
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