İstanbul Yenikapıda Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Yapılacak

Resmi rakamlara göre 16 milyon insanın yaşadığı metropol bir şehir olan İstanbul da yapılan etkinliği 500 bin ile 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği belirtilmektedir. Yenikapıda yapılacak olan bu büyük organizasyonda Kahramanmaraş Tanıtım Günleri ilk defa yapılacak.

Konu hakkında açıklama yapan MARAŞFED Başkanı Uğur YİNANÇ, İstanbul da yaşayan diğer illerin tanıtım günleri uzun zamandır bu alanda yapılıyor. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Yenikapı da ilk defa yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyemizden gerekli izin yazılarını alıp, Sayın Bakanımızın uygun görmesi, Sayın Valimizin izni ve İl Kültür Müdürlüğümüzden alınan Kurul Kararı ile 23-26 Haziran tarihlerinde inşallah Kahraman Şehrimizi en güzel bir şekilde tanıtmak, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İl Kültür Müdürlüğümüz, İlçe Belediyelerimiz, Üniversitelerimiz, Ticaret odası, Ticaret Borsası, Esnaf Odaları Birliği gibi tüm kurumlarımız ile orda olmayı arzu ediyor, onların gücünü yanımızda görmek istiyoruz.

İstanbul da yaşayan 100 binin üzerindeki Kahramanmaraşlının bir araya gelip yüzünün gülmesini, Kahramanmaraştan gelen kurum ve kuruluşlar ile farklı kültürlere sahip 80 Vilayetin insanları ve yabancı turistlerle buluşturup kültür etkileşiminde bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun yanında fuar süresince ziyarete gelenlerin Tarih, Kültür, Sanat ve Saray Mutfağından bir birinden lezzetli örnekler bulacakları bir organizasyon olmasını planlıyoruz.

İSTİKLALDEN İSTİKBALE

İstiklalden İstikbale sloganı ile Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin Kahramanmaraş’ta atıldığına vurgu yapmak istediklerini söyleyen Maraşfed Başkanı Yinanç bu temayı her yerde kullanacağız. İstanbul ile Kahramanmaraş arasında köprü vazifesini yapacağız. Şiirlerimizle , deyişlerimizle, tarihi ve manevi değerlerimizle 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’a, Kahramanmaraş’ı hep beraber tanıtacağız inşallah, dedi.