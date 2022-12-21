Başkan Güngör, ‘Gençlerimizin Fikirleri Bizler İçin Çok Değerli’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde bir araya gelerek sohbet ettiği ve tekrar buluşma sözü verdiği gençleri Şairler Tepesi’nde misafir etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Hayrettin Güngör; şehirde gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri, gençlik faaliyetleri ve yatırımlar hakkında gençlerin fikirlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde hayata geçirilen projelere ilişkin gençlere kısa bir sunum da yapan Başkan Güngör, “Geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde bir araya geldiğimiz kıymetli gençlerimizi bugün de Şairler Tepesi’nde misafir ettik. Kültür sanat etkinliklerimiz, gençlik faaliyetlerimiz, yatırımlarımız ve bu güzide mekânda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilişkin gençlerimize bilgiler aktardık, fikir alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin fikirleri bizler için son derece önemli. Gerçekten bu nezih mekânı genç kardeşlerimiz de çok beğendi. Bugün bizlerle birlikte olan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli

Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen çalışmalardan da bahseden Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimiz bizim için son derece kıymetli. Onlar bizim geleceğimizin teminatı, ülkemizin yarınları. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gençlerimizi çok önemsiyor ve onlara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kültür sanat çalışmalarımıza derinlik kazandırmak ve gençlerimizin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Akademi ve Diriliş Sanat Merkezi’nde eğitimlerimiz sürüyor. KAMEK’te birbirinden farklı atölyelerde gençlerimiz el becerilerini geliştiriyor ve yeni şeyler öğreniyor. Çeşitli konserlerle ve festivallerle gençlerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunuyoruz. Kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz Kahraman Gençlik uygulaması da gençlerimizin beğenisini kazandı. Telefonlarına indirdikleri bu uygulamayla görüşlerini belirtebiliyor, etkinliklerimizden haberdar oluyor ve çeşitli hediyeler kazanabiliyorlar. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam ediyor” diye konuştu.