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Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan BİK Şube Müdürlüğüne Ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan BİK Şube Müdürlüğüne Ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan BİK Şube Müdürlüğüne Ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

21 Aralık 2022 Çarşamba 12:09

Beraberinde Özel Kalem Müdürü Afşin Gül ile birlikte şube müdürlüğüne gelen Vali Coşkun, burada BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara’dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kara, ziyarette şube çalışanlarıyla da yakından ilgilenen Vali Coşkun’a son yasal düzenlemelerle kurumun sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.

Kentte şube müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getiren Vali Coşkun, özverili çalışmaları için şube müdürü Kara ve şube çalışanlarına teşekkür etti.

Şube müdürü Kara ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şubenin gayretlerine motivasyon katkısı için Vali Coşkun’a teşekkürlerini iletti.

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Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan BİK Şube Müdürlüğüne Ziyaret
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