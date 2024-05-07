Bakan Tekin'den 20 Bin Öğretmen Alımı Açıklaması Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son yaptığı açıklamada atama bekleyen milyonlarca öğretmen adayını heyecanlandırdı. Bakanı Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını duyurdu.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'NİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası, Bakan Tekin,'' Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.'' dedi.

Bakan Tekin'in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Bakan Tekin ayrıca, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak." ifadelerini kullandı.