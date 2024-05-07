Kurban bayramı kapıya dayandı! Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti

Kurban bayramı öncesi kasaplarda kırmızı et fiyatlarında en az 35 liralık indirim görüldü. Sektör temsilcileri Kurban Bayramı öncesi yaşanan indirimin bir ilk olduğunu vurguladı. Şuanda kasaplarda dana kıymanın kilosu en düşük 580, kuşbaşı et ise 600 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz günlerde 100 liradan fazla zam gelen et fiyatları bu kez geriledi. Kırmızı et fiyatlarına gelen indirimin arkasında ise ithal gelen hayvanların kurbanlık olarak piyasaya girmesi var.

Vatandaşlar indirim gelse de kırmızı et fiyatlarının halen yüksek olduğu görüşünü savunurken sektör temsilcileri ise fiyatlar nedeniyle azalan talebe dikkat çekiyor.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Kurban Bayramı öncesi ilk defa böyle bir durumun yaşandığının altını çizip piyasada bir düşüşün başladığına dikkat çekti. Tüfekçi, "Devletimiz yurt dışından ithal ettiği etleri vakıflara vermeye başladı. Şu anda hemen hemen 5-6 vakıfla anlaşma yapmış durumunda ve devam da etmekte." dedi.