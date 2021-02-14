Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraşspor Tesisleri’ni ziyaret etti. Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Güngör, sporcularla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları ölçüsünde takıma destek olmayı sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sporculara karşılaşmalarda başarılar diledi.

Kahramanmaraşspor Ailesi

Düzenlenen ziyarette konuşan Başkan Güngör, “Bugün Kahramanmaraşspor ailesiyle buluştuk. Şehir; kültürüyle, coğrafyasıyla ve sanatıyla olduğu kadar sporuyla da değerlidir. Biz, şehrimizin kulübünün daha üst liglerde Kahramanmaraş’ı temsil etmesi için elimizden geldiğince destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kahramanmaraşsporumuza ligde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.