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Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı

Onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza hizmet için sürekli koordinasyon içinde olduğumuz değerli muhtarlarımız misafir oldular. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı

Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı

Onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza hizmet için sürekli koordinasyon içinde olduğumuz değerli muhtarlarımız misafir oldular. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

19 Nisan 2022 Salı 16:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye, mahallelerde hayata geçirilecek projelerle ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Güngör, Onikişubat Yeniyapan, Karacaoğlan, Abdulhamid Han, Suluyayla, Demrek, Döngele, Kalekaya, Malik Ejder, Kazım Karabekir, Yenidemir, Küçüksır, Büyüksır, Şazibey, Çamlık, Hacı Bayram Veli, Sadıklı, Kızılseki, Dereboğazı, Hayrullah, Gayberli, Ertuğrul Gazi ve Köseli Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza hizmet için sürekli koordinasyon içinde olduğumuz değerli muhtarlarımız misafirimiz oldular. Mahallelerimizin ihtiyaçları ve talepleri hakkında konuştuk. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı
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