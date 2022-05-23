Başkan Güngör Uıd Bölge Başkanı Yetimova İle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Birleşik Krallık Bölge Başkanlığı’nın programı kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.

İlk olarak Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Birleşik Krallık Bölge Başkanı Erdal Yetimova ve Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Nevzat Kaya ile bir araya gelen Başkan Güngör, ardından İngiltere Türk Federasyon Genel Başkanı Abbas Balta’yı ziyaret etti.

Programı kapsamında UID Başkanı Erdal Yetimova ve Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Nevzat Kaya ile birlikte Londra Enfield Belediye Başkanı Kahramanmaraşlı Sabri Özaydın’ı ziyaret eden Başkan Güngör, “Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiğimiz Londra’da UID Başkanı Erdal Yetimova ve Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Nevzat Kaya ile birlikte Enfield Belediye Başkanı, hemşehrimiz Sabri Özaydın’ı ziyaret ettik. Nazik misafirperverliklerinden dolayı Sayın Özaydın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Hemşehrilerimiz ve Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldik

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Londra’da MÜSİAD Londra Şubesi, Londra Stoke Newington’da bulunan Aziziye Camii Eğitim Merkezi, Antepliler Restaurant’ı ve Elbistan Karahasanuşağı Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Londra’da vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Güngör, “Londra’da hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Programımız kapsamında MÜSİAD Londra Şubesi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile ülkemiz ve şehrimize dair hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Devamında Londra Stoke Newington’da bulunan Aziziye Camii Eğitim Merkezi’nde hafta sonunu değerlendiren yavrularımızla bir araya geldik. Nazik misafirperverliklerinden dolayı tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.