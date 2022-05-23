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Büyükşehir’le Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında şehirde yaşayan 45 Kıbrıs gazisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi düzenledi.

Büyükşehir’le Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor

Büyükşehir’le Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında şehirde yaşayan 45 Kıbrıs gazisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi düzenledi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:29
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi.

‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ adlı program kapsamında şehirde yaşayan 45 Kıbrıs gazisinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi düzenlendi.

Program kapsamında, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 45 Kıbrıs gazisi, hatıralarını 48 yıl sonra yerinde canlandıracak.

23 – 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda katılımcılar, Kapalı Maraş bölgesi, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve şehitliği, Cengiz Topel Anıtı, Minia Kıbrıs Müzesi, Hz. Ömer Türbesi, Mavi Köşk, Girne Kalesi, Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Alsancak Belediyesi’ni ziyaret edecek. Ayrıca heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından da ağırlanacak.

Son Güncelleme: 23.05.2022 18:23
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Büyükşehir’le Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor
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