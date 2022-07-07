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Başkan Güngör; “Yatırımlarımız artarak devam edecek”

Azerbaycan ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Rabbimden tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Şehrimiz için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Altyapıdan üstyapıya çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah hemşehrilerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde şehrimize katkı sağlayan, şehrimizin marka değerini artıran yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör; “Yatırımlarımız artarak devam edecek”

Başkan Güngör; “Yatırımlarımız artarak devam edecek”

Azerbaycan ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Rabbimden tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Şehrimiz için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Altyapıdan üstyapıya çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah hemşehrilerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde şehrimize katkı sağlayan, şehrimizin marka değerini artıran yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 08:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Azerbaycan ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, esnaflara da hayırlı işler diledi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Kiraz, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Güngör, şehir genelinde sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler de paylaştı.

Hayırlı İşler Temennisinde Bulunduk

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Azerbaycan ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nda ziyaretlerimiz oldu. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Önümüz bayram, esnafımız bayram yoğunluğunda. Rabbimden tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Şehrimiz için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Altyapıdan üstyapıya çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah hemşehrilerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde şehrimize katkı sağlayan, şehrimizin marka değerini artıran yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “Yatırımlarımız Artarak Devam Edecek”
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