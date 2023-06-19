Başkan Gürbüz, “Elbistan’da sanayinin çarkları dönmeye başladı”

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün girişimleri ile hızlanan Tekstil Firmaları, deprem sonrası tekrar faaliyetlerine başladı.

Özellikle ilçenin istihdamı noktasında mihenk taşına sahip tekstil, Elbistan’da hızla gelişmeye devam ediyor.

Elbistan OSB’de faaliyet sürdüren BYK Tekstil Firması’nı ziyaret eden Başkan Mehmet Gürbüz, “Bilindiği üzere 6 Şubat depreminden sonra çok büyük zorluklar yaşayan Elbistan’da Allah’a hamdolsun ki artık sanayinin çarkları dönmeye başladı. İnşallah bugünden sonra da çok daha güzel gelişmeler bekliyoruz. Hükümetimiz 6. Bölge teşvik kapsamına Elbistan’ı aldıktan sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yatırımcı teklifleri aldık. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişlemesiyle ilgili de çalışmalar hızla devam ediyor. Elbistan’da 326 dönümlük sanayi bölgesi ilanı gerçekleşti. Artık Elbistan küçük sanayi sitesinin etaplarıyla bölgesinde devasa bir güç haline gelecek. Diğer taraftan OSB bölgesindeki üretim çarklı dönerek yeni istihdam sahalarıyla beraber Elbistan’daki en büyük sorun olan istihdamı çözmüş olacağız.

Deprem binalarımızı ve işletmelerimizi yıktı ama insanımız Allah’a hamd olsun ayakta ve üretim için gerçekten heyecanla bekliyor. Bugün BYK Tekstildeyiz. Yaklaşık 55 kişilik çalışanıyla beraber aylık 25 bin paketleme yapabilecek kapasitede ve hızla bu sayıyı artırmaya çalışıyor. Hem iç piyasa hem de yurt dışı satışları gerçekleştiriyorlar. Elbistan’da daha öncede açılan fakat deprem nedeniyle duran fabrikalar da önümüzdeki günlerde tekrar faaliyete başlayacak. Biz de Elbistan Belediyesi olarak fabrikalarımızın yeniden istihdama yönelik dönüşmesiyle ilgili yakın çalışarak toplantılar düzenliyoruz. Dışarıdan gelip yatırım yapmak isteyen firmalara da elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz.

Elbistan Tekstil Kentine Dönecek

Elbistan yakında bir tekstil kentine doğru dönecek. Çünkü istihdamın en yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesi tekstil. Çevre illerden çok sayıda firmamız da yatırım yapma taleplerini bize ilettiler. İnşallah OSB’nin gelişmesiyle beraber yeni alanları da onlara tahsis etmeyi düşünüyoruz.

50 bin metrekarelik bir alanda kumaş fabrikası inşaatı hızla devam ediyor. Elbistan inşallah küllerinden yeniden doğacak diyebilirim. Depremin etkilerini biz sanayinin çarklarının dönmesiyle çok daha hızlı atacağız. İnsanımızın ekonomik üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve desteklemesiyle de ilgili hem hükümetimiz hem yatırımcılar seferber olmuş durumda. Biz bu şehri çok seviyoruz. Bu şehre yapılan her türlü yatırımı destekliyoruz. Özellikle de hanım kardeşlerimizin istihdam edilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor ve sevindiriyor” ifadelerine yer verdi.