Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Gençlerin gözde mekanı Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, yeni dönem kurs çalışmalarını sürdürüyor. Gitar, Satranç ve İngilizce kurs kayıtlarının 20 Haziran’da sona ereceği bildirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın gençlere armağanı gençlik merkezinde, çeşitli aktivite ve kurs çalışmaları devam ediyor. Gençlik Merkezi’nin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin gençlik merkezine olan ilgisinden bahsetti. Bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi : “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz görevlerini başarı ile yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada bu gençlik merkezlerine gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Çeşitli kurs organizasyonları da devam etmektedir. Gençlerimizi bu kurslara bekliyoruz.”