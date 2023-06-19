Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları...
Kahramanmaraş’ta Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’ Semineri
Kahramanmaraş’ta Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’...
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin Misafiri Oldu
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin...
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...

Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi’nde Gitar, Satranç ve İngilizce kurs kayıtları devam ediyor.

Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi’nde Gitar, Satranç ve İngilizce kurs kayıtları devam ediyor.

19 Haziran 2023 Pazartesi 18:08

Gençlerin gözde mekanı Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, yeni dönem kurs çalışmalarını sürdürüyor. Gitar, Satranç ve İngilizce kurs kayıtlarının 20 Haziran’da sona ereceği bildirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın gençlere armağanı gençlik merkezinde, çeşitli aktivite ve kurs çalışmaları devam ediyor. Gençlik Merkezi’nin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin gençlik merkezine olan ilgisinden bahsetti. Bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi : “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz görevlerini başarı ile yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada bu gençlik merkezlerine gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Çeşitli kurs organizasyonları da devam etmektedir. Gençlerimizi bu kurslara bekliyoruz.”

Son Güncelleme: 19.06.2023 18:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, “Elbistan’da sanayinin çarkları dönmeye başladı”
Başkan Gürbüz, “Elbistan’da sanayinin çarkları dönmeye başladı”
Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Mahallesi’nin Yeni Yolu Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Mahallesi’nin Yeni Yolu Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta sürekli işçi alımı yapılacak! işte tüm detaylar!
Kahramanmaraş’ta sürekli işçi alımı yapılacak! işte tüm detaylar!
Kahramanmaraş’ta Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’ Semineri
Kahramanmaraş’ta Afet Sonrası ‘Yazarak İyileşmek’ Semineri
Yavşan Yaylası Doğaseverleri Hayran Bıraktı
Yavşan Yaylası Doğaseverleri Hayran Bıraktı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber