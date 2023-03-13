Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Elbistan Belediyesi koordinesinde esnaflar için bin adet çelik profilden işyeri yapılacağını, şu an için ise yer tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Gürbüz, yaptığı açıklamasında; “Merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem şehrimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Haliyle esnaflarımız da işyerleri yıkıldığı için mağdur duruma düştü. Depremden bu yana bir aylık süreçte konteyner çarşılar oluşturduk ve esnaflarımızın bir kısmını buraya kura ile yerleştirdik.

1000 ADET İŞYERİ KURULACAK

Şimdi ise Elbistanımızın tüm esnafları için bin adet çelik profilden işyeri kuracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız şu an oluşturulacak çarşı için yer tespiti çalışmaları yapıyor. Çok hızlı bir şekilde, yer tespit çalışması tamamlandığında belediyemiz altyapısını yapacak ve kurulumlara başlayacağız.

Projenin yapımı ve masraflarının tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOSGEB desteğiyle yapılacak.

Projeyi Elbistanımıza kazandıran ve büyük bir mağduriyeti engelleyen sayın Bakanımız Mahir Ünal ve Mustafa Varank beyefendiye şahsım ve Elbistanımız adına şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum” dedi.