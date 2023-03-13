Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!

Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’da esnaflar için bin adet çelik profilden işyeri yapılacağını açıkladı.

Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’

Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’da esnaflar için bin adet çelik profilden işyeri yapılacağını açıkladı.

13 Mart 2023 Pazartesi 14:13

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Elbistan Belediyesi koordinesinde esnaflar için bin adet çelik profilden işyeri yapılacağını, şu an için ise yer tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Gürbüz, yaptığı açıklamasında; “Merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem şehrimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Haliyle esnaflarımız da işyerleri yıkıldığı için mağdur duruma düştü. Depremden bu yana bir aylık süreçte konteyner çarşılar oluşturduk ve esnaflarımızın bir kısmını buraya kura ile yerleştirdik.

1000 ADET İŞYERİ KURULACAK

Şimdi ise Elbistanımızın tüm esnafları için bin adet çelik profilden işyeri kuracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız şu an oluşturulacak çarşı için yer tespiti çalışmaları yapıyor. Çok hızlı bir şekilde, yer tespit çalışması tamamlandığında belediyemiz altyapısını yapacak ve kurulumlara başlayacağız.

Projenin yapımı ve masraflarının tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOSGEB desteğiyle yapılacak.

Projeyi Elbistanımıza kazandıran ve büyük bir mağduriyeti engelleyen sayın Bakanımız Mahir Ünal ve Mustafa Varank beyefendiye şahsım ve Elbistanımız adına şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz‘Esnafımız Mağdur OlmayacakBin Adet çelik Profil Işyeri Kuruyoruz’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş depremi
Kahramanmaraş depremi
Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
Ksü’den harç parası açıklaması!
Ksü’den harç parası açıklaması!
Kahramanmaraş’ta çadır kentlerde yangına karşı önlem!
Kahramanmaraş’ta çadır kentlerde yangına karşı önlem!
Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır
Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber