Başkan Gürbüz, ‘Güvenli bir şehir inşa edeceğiz’

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Elbistan depremi sonrası imar düzenlemeleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çalışmalar son aşamaya geldi.

Bu amaçla Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanları ve daire amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mehmet Gürbüz, “Bugün, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, deprem sonrası şehrimizin yeniden imarıyla ilgili bir araya geldik. Şehrin geleceği için sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalarımızı koordine ettik.

Bu tür toplantılar, şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için büyük önem taşıyor. Ortak çabalarımızla, çevreye duyarlı, estetik ve fonksiyonel bir şehir inşa etmek için kararlıyız.Siz değerli halkımızın da görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Lütfen şehrimizle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.