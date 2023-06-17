Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin Misafiri Oldu
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin...
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini Asfaltlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini...
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve...

Başkan Gürbüz, ‘Güvenli bir şehir inşa edeceğiz’

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrası yeni imar çalışmaları hakkında Kahramanmaraş’ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yer alan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, “Elbistan’ın geleceği için güvenli bir şehir imar edeceğiz” dedi.

Başkan Gürbüz, ‘Güvenli bir şehir inşa edeceğiz’

Başkan Gürbüz, ‘Güvenli bir şehir inşa edeceğiz’

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrası yeni imar çalışmaları hakkında Kahramanmaraş’ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yer alan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, “Elbistan’ın geleceği için güvenli bir şehir imar edeceğiz” dedi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 12:33

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Elbistan depremi sonrası imar düzenlemeleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çalışmalar son aşamaya geldi.

Bu amaçla Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanları ve daire amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mehmet Gürbüz, “Bugün, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, deprem sonrası şehrimizin yeniden imarıyla ilgili bir araya geldik. Şehrin geleceği için sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalarımızı koordine ettik.

Bu tür toplantılar, şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için büyük önem taşıyor. Ortak çabalarımızla, çevreye duyarlı, estetik ve fonksiyonel bir şehir inşa etmek için kararlıyız.Siz değerli halkımızın da görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Lütfen şehrimizle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz‘Güvenli Bir şehir Inşa Edeceğiz’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği
Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği
CHP’li Tutdere Uyardı: Düzenleme Yapılmazsa İcra Memurları Konteynerde, AFAD’ın Verdiği Battaniyeyi Haczedecek
CHP’li Tutdere Uyardı: Düzenleme Yapılmazsa İcra Memurları Konteynerde, AFAD’ın Verdiği Battaniyeyi Haczedecek
Katar’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti
Katar’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti
Başkan Mahçiçek, YKS’ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
Başkan Mahçiçek, YKS’ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
Vahit Kirişci; “Expo 2023, Türkiye Yüzyılı’nın kutup yıldızı olacak”
Vahit Kirişci; “Expo 2023, Türkiye Yüzyılı’nın kutup yıldızı olacak”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber