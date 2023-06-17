Ziraat Bankası Uyardı! 2 Gün Sonra Hesabınızdaki Para Silinecek

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerini zaman aşımı konusunda uyardı ve önemli bir duyuru yayımladı.

Banka, hesaplarında uzun süre boyunca hareket olmayan ve unutulan paraların TMSF'ye devredileceğini belirtti. Yayımlanan listede adı yer alan müşterilerin, 15 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapmamaları halinde hesaplarındaki tüm mevduatların silineceği açıklandı.

Yapılan önemli duyuruda şu ifadelere yer verildi:

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.