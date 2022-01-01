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Başkan Mahçiçek, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Belediye personeliyle Hizmet Binası konferans salonunda bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutlayan ve kısa bir 2021 değerlendirmesi yapan Başkan Mahçiçek şu ifadeleri kullandı.

Başkan Mahçiçek, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Başkan Mahçiçek, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Belediye personeliyle Hizmet Binası konferans salonunda bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutlayan ve kısa bir 2021 değerlendirmesi yapan Başkan Mahçiçek şu ifadeleri kullandı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:00
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“Acısıyla tatlısıyla 2021 yılını geçirdik. Her ne şartta olursa olsun bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde olmayı bildi. Bizim en büyük artımız zor günde bir olmayı başarabilmemizdir. Dolayısıyla farklı mecralardan aile, toplum ve birliğimize yönelik saldırılar olsa da bu erdemlerimizi korumayı bilmeliyiz.

Ülkemiz artık güçlü bir ülke. Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz. Biz de bu ülkenin evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Ekonomik olarak bizi zor duruma düşürmeye çalışsalar da artık eskisi gibi değil. Devletimizi ihracatıyla, üretimiyle, dünyada söz sahibi olmasıyla büyük bir ülke. Bizler de en iyi şekilde ülkemize hizmet ediyoruz ve edeceğiz.

Belediye personeli olarak yaptığınız katkılar ve çalışmalarla bugüne geldik. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyor yeni yılınızı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle daha mutlu, daha sağlıklı ve aydınlık günleriniz olsun” dedi.

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