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İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Yeni Yıl Mesajı

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç, bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların yeni yılını kutladı.

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Yeni Yıl Mesajı

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Yeni Yıl Mesajı

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç, bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların yeni yılını kutladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:18
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Mesajında hem yeniden yükselişe geçen pandemiye hem de zorlaşan ekonomik şartlara dikkat çeken Kılıç, 2021’in tüm insanlığı salgınla ve doğal afetlerle sınayan bir sene olduğuna dikkat çekerek, 2022’nin tüm bu zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını diledi.

Kılıç, “2022’nin başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sevgi, umut ve başarı getirmesini dileyerek, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılı pandeminin dünyada yeniden yükselişe geçtiği bir zamanda karşılıyoruz. Sadece pandemi de değil, ülkemizde artan hayat pahalılığı da hepimizi zorluyor. 2022’nin tüm bu zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını umut ediyorum.” Dedi.

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İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Yeni Yıl Mesajı
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