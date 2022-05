Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizilecek

Klasik belediyeciliğin ötesinde, ‘yeni nesil belediyecilik’ hareketini başlatan ve hayata geçirdiği projelerle ilçesini model ve modern yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kariyerinin adeta aynası olan rüya projeleri bir bir kent halkının hizmetine sunarken, diğer taraftan da yenilerinin başlangıcını yapıyor. Tanıtım çalışmaları ve Kariyer Günü programları kapsamında her hafta Salı ve Perşembe günleri en az 4 liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Uluslararası EXPO 2023 ve kente 4 milyon metrekarelik devasa bir göl oluşturacak Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlattı. Başkan Mahçiçek, kariyer hayatından verdiği örneklerle de gençlere önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Son olarak ise Kahramanmaraş Fen Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Mahçiçek, kente kazandırdıkları Uluslararası EXPO 2023 Projesi’nin Kahramanmaraş’ın geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Kahramanmaraş’ın birçok değere sahip ama maalesef ki tanınmıyor”

EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programın ardından öğrencilere hitap eden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın birçok değere sahip olmasına karşın tanıtım noktasında eksikliğine dikkat çekerek, “Gerçekten rüya gibi değil mi gençler, bittiği zaman çok daha güzel olacak İnşallah. Ben en az 30-40 ülke gördüm, Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket. Tabiatıyla, insanlarıyla, geçmişiyle, geleceğiyle çok güzel bir şehrimiz var ama bizim bir eksiğimiz var. Nedir o? Tanıtım. Her şeyimiz var, mesela diyoruz ki Edebiyatın Başkenti, İstiklalin başkenti. Gerçekten de Kahramanmaraş istiklalin başkentidir, çünkü Kurtuluş Savaşı, Kahramanmaraş’tan başlamıştır. Diyoruz ki; Kahramanmaraş’ın çok muazzam bir sanayisi var, 500’ün üzerinde fabrikası var. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, enerjinin yüzde 12’sini Kahramanmaraş üretiyor ama ‘Kahramanmaraş nerede?’ derseniz kimse bilmiyor. Türkiye’nin yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bilmiyor. Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini işte EXPO 2023 gibi projelerle gideririz. Diyelim ki her sene 8-10 tane etkinlik yapsak, seminerler düzenlesek kaç kişi gelir? Böyle uluslararası projeye en az 40-50 ülke katılır. Ama EXPO’yu açtığımızda inşallah ilk altı buçuk aylık sürede 2 milyon insan gelecek diye tahmin ediyoruz. Sonraki yıllarda ise her sene 1 milyon kişi EXPO alanımızı ziyaret edecek” dedi.

“Hedefimiz Kahramanmaraş’ı dünyaca ünlü bir kent yapmak olacak”

EXPO 2023’ün ardından Kahramanmaraş’ın dünyaca tanınan bir şehir olacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, “İşte şehrimize dair insanlarımızın kafasındaki bu tür kötü algıları ortadan kaldıracak ve şehrimizi tanıtacak proje bu. Türkiye’yi ve uluslararası birçok katılımcıyı Kahramanmaraş’a taşıyacak proje bu. Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak proje bu. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak. Nereden baksanız 40-50 ülke gelecek Kahramanmaraş’a hem de 6 ay. Sonraki süreçte de bu alanı görmek için her sene en az 1 milyon insan gelecek. Bunu nasıl başaracağız? EXPO alanımızın içerisine eklediğimiz projelerle. EXPO’nun içerisinde insanları her zaman buraya getirecek projeler var. Mesela, Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi bir tek Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Bize de 300 bin kişi gelsin. Biz de hem uğur böceği hem de kelebek var, ikisi bir arada. Keza açık AVM var, Türkiye’deki konsept artık kapalı değil. Pandemiden sonra kapalı AVM’lerin eski itibarı kalmadı ama açık AVM’ler daha kıymetli. Devasa 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var, yüzme havuzu değil ama. İçerisinde su bisikletleriyle eğlenilebilecek Avrupa’nın en büyüğü kristal lagün var projemizde. İçi de masmavi olacak, birinci sınıf. Arıtmasını da uluslararası bir firma ile anlaştık, bizim arıtma sistemlerinden de çok daha ucuz. Senin 365 günü masmavi kalacak. Her iki tarafında da MADO lokanta ve kafe yapıyor. Nikâh Sarayı’mız var, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. Bunların tamamını 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız. Projelerimiz hem bu alanın sürekliliğini sağlayacak hem de proje vasıtasıyla turizmine dev bir katkı sunacak, en az 1 milyon insan gelecek. Ayrıca bir de turizm koridoru oluşturacağız. Diyelim ki Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, bizde Germanicia ve EXPO, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Turizm şirketleriyle anlaşacağız. EXPO böyle uluslararası nitelik taşıyan bir projedir arkadaşlar” şeklinde konuştu.

“150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz”

Kente 4 milyon metrekarelik devasa bir deniz kazandıracakları Su Tutucu Sedde Aksı Projesini de paylaşan Başkan Mahçiçek, 4 mevsim suyu sabit tutacaklarını ve 150 bin nüfuslu bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi. Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Kılavuzlu Köprüsü’nün alt tarafında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi yaşanıyordu. Ama kışın burası sularla dolar, deniz olurdu. Şimdi bu çevre felaketini önleyeceğiz. Bu alanla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ceyhan Nehri’nin en dar kısmına Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız suyu tutmak için. 434 kodunda suyu burada tutacağız. Önce kirliliği temizleyeceğiz. Suyu burada tuttuğumuz zaman 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşacak. Sonra bu denizin etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Bir marinamız olacak, tekneler park edebilecek ve tekne gezileri yapılacak. Çevresinde rekreasyon alanları olacak, piknik alanları, oturma grupları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Suyun üzerinde su sporları aktiviteleri de yapılacak. Projemiz tamam, her şey hazır İnşallah Kahramanmaraş’a deniz getireceğiz. Bizim öngörümüze göre 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz.

“Etkin, verimli ve modern bir yaklaşımla çalışacağız”

Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ve marka şehir yapacağız diye bir hedef belirledik. Yaptığımız projelerle ilk olarak yaşanabilir bir şehir oluşturduk ve insanlarımızın mutluluğunu önceledik. Artık hedefimiz şehrimizi ve değerlerini dünyaya duyurmak olmalı. EXPO 2023 ile bu hedefimize uluşacak, kent ekonomisini büyütürken, iş olanaklarını artıracak, etkin, verimli ve modern bir yaklaşımla Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizeceğiz. Hep söylüyorum artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız.

Başkan Mahçiçek, sözlerine Türk aile yapısının korunması ve temizlik hususunda gençlere uyarılarda bulunarak devam ederken, program sonrası öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.