Başkan Mahçiçek, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı Kutladı

Başkan Mahçiçek mesajında, “toplumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Bu değerler doğrultusunda gazetecilerimizin yaptığı görev çok önemlidir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Toplumumuzun bilinçlenmesinde ve gelişiminde önemli rol oynayan gazetecilerimizin, kişilik haklarına ve özel hayata saygılı, tarafsız, ötekileştirmeyen, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması, demokrasimiz ve gazetecilik mesleğimizin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Yaptığımız tüm hizmetleri halkımıza duyuran, mesajlarımızı ileten, vatandaşımızla aramızda köprü görevi gören tüm gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Gece gündüz demeden, her türlü zorlu şartta mesleğini ifa eden, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeden çalışan, yerelden ulusa kadar tüm gazeteci arkadaşlarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”