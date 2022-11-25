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Kahramanmaraş
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Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi

Dost ve kardeş ülke Güney Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won IK LEE, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in davetiyle Kahramanmaraş’a geldi. Başkan Mahçiçek ile resmi ziyaretlerde bulunan Büyükelçi Won IK LEE, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdi. Alandan etkilenen Büyükelçi LEE, “EXPO 2023 vesilesiyle gururlu bir tarihe sahip olan Kahramanmaraş’ın sadece Türkiye’de değil dünyaca tanıtılmasını ümit ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi

Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi

Dost ve kardeş ülke Güney Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won IK LEE, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in davetiyle Kahramanmaraş’a geldi. Başkan Mahçiçek ile resmi ziyaretlerde bulunan Büyükelçi Won IK LEE, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdi. Alandan etkilenen Büyükelçi LEE, “EXPO 2023 vesilesiyle gururlu bir tarihe sahip olan Kahramanmaraş’ın sadece Türkiye’de değil dünyaca tanıtılmasını ümit ediyorum” dedi.

25 Kasım 2022 Cuma 18:18

Güney Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won IK LEE, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in davetiyle Kahramanmaraş’a geldi.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılması hedeflenen Uluslararası EXPO 2023’teki çalışmaları yerinde görmek ve istişarelerde bulanmak üzere kente gelen Güney Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won IK LEE, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi LEE, Güney Koreli firmalara Kahramanmaraş’ı anlatacak

Başkan Mahçiçek, davetlisi Büyükelçi Won IK LEE ile ilk olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO)’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanvekili Serdar Zabun ile bir araya geldi. Ziyarette Kahramanmaraş’ın Güney Kore ile ihracat potansiyelinin artırılması ve ikili ekonomik işbirliğinin daha ileri seviyelere çıkması adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi LEE ziyarette, EXPO 2023’ü fırsata dönüştürerek ikili ekonomik işbirliklerinin artması için çaba göstereceğini kaydetti.

Güney Koreli firmaların Kahramanmaraş’ın sanayi potansiyelini bilmediğini, Aralık ayında firmalar ve sektörlerle bir araya geleceğini belirten Büyükelçi LEE, yatırım yapmaları için firmalara Kahramanmaraş’ı anlatıp, ziyaret etmelerini sağlayacağını söyledi.

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve EXPO 2023 Sergi Alanı ziyaret edildi

Büyükelçi Won IK LEE, sonrasında ise Onikişubat Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Mahçiçek ve ekibinden EXPO 2023’e ilişkin bilgi aldı. Başkan Mahçiçek, Güney Kore’nin EXPO 2023 Sergi Alanı’nda kuracağı bahçeye ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken, tanıtım filmi eşliğinde hedeflerini anlattı.

Ardından MADO’da Kahramanmaraş lezzetlerini tadan Güney Kore Büyükelçisi, Başkan Mahçiçek ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti.

Vali Coşkun, makam odasında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi LEE’ye kent hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerin ardından Başkan Mahçiçek ile Büyükelçi LEE, EXPO 2023 Sergi Alanı’na geçti.

Burada hem alanı gezerek hem de tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ün içerisinde bulunan projeler ve hedeflere ilişkin misafirlerine bilgi veren Başkan Mahçiçek, tüm Güney Kore halkını 23 Nisan 2023’de açılacak olan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

“Karşılıklı iş birliğini artırmamız için EXPO önemli bir fırsat olacak””

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Güney Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won IK LEE’yi Kahramanmaraş ve EXPO 2023’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

EXPO 2023 vesilesiyle iki ülke ilişkilerinin ve şehirlerin arasındaki bağın daha da kuvvetli hale geleceğine inandığını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş güzel bir kent. Tabiatı, kültürü ve sanayisiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak Onikişubat ilçemizin 450 bin nüfusu vardır ve Türkiye’nin de 38 ilinden büyüktür. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki arkadaşlarımızın bilgilendirmesinde gördük ki şehrimiz önemli bir sanayi kenti. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 14’üncü büyük kenti Kahramanmaraş. Kahramanmaraş’ın her şeyi var, bir miktar eksiğimiz olan alan ise tanıtım. Tanıtım eksikliğimizi de 2023’de düzenleyeceğimiz EXPO ile aşacağız İnşallah. Bugüne kadar 30’dan fazla ülkemiz katılmak için başvurdu. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli katılımlar olacağından eminiz. EXPO 2023 sergi alanına sadece fuar zamanında değil, fuar sonrasında da sürekliliğini sağlamak, başka bir ifadeyle sürekli ziyaretçi çekebilmek bakımından önemli projeler ekledik. Büyükelçimize alanımızda da sürekliliği sağlayacak projeleri yerinde gösterdik. Güney Kore Cumhuriyeti’ni EXPO 2023’de görmekten mutluluk duyacağız. EXPO’ya katılım, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı iş birliğini artırmayı, ticareti ve yakınlığı olumlu anlamda etkileyecektir diye düşünüyorum. Ticaret hacmimizi daha da yukarılara çıkarmak için EXPO önemli bir fırsat olacak, karşılıklı iş birliği ve sanayileşme alanında da ortaklıklar kurulacaktır diye ümit ediyorum. Karşılıklı işbirliğimiz, ülkelerimiz arasında daha yakın ilişkiler kurmayı ve ticari alanda da kazan kazan anlayışıyla bizleri çok daha iyi boyutlara taşıyacaktır. Değerli büyükelçimize bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyor, EXPO 2023’e olan ilgisi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kore Cumhuriyeti’nin bir temsilcisi olarak EXPO 2023’ün başarılı olmasını diliyorum”

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won IK LEE ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederken, Kahramanmaraş’ın tarihinden etkilendiğini belirtti. Güney Kore olarak EXPO 2023’e nasıl bir katkı sağlayacaklarını görmek amacıyla alanı ziyaret etmek istediklerini dile getiren LEE, “Belediye Başkanımıza bizleri sıcak bir şekilde ağırladığı için teşekkür ediyorum. Güzel bir tabiata, zengin bir ekonomiye ve muhteşem bir tarihe sahip Kahramanmaraş’a geldiğim için çok mutluluk duyuyorum. EXPO 2023 vesilesiyle gururlu bir tarihe sahip olan Kahramanmaraş’ın sadece Türkiye’de değil dünyaca tanıtılmasını ümit ediyorum. Başkanın bahsettiği gibi EXPO, düzenlendiği şehrin tanıtılmasının yanında oranın standartlarını çok daha üstlere çıkarmak adına önemli bir vesiledir. Güney Kore’deki Busan şehrimizde 2030 EXPO’sunu düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz. Busan’ın Türkiye için de ayrı bir önemi vardır. Türkiye’den Kore Savaşı’na katılmak için askerler İskenderun Limanı’ndan Kore’nin Busan Limanı’na inmiştir. O zamandan bu zamana Busan’ın ne kadar kalkınmış olduğunu göstermek için 2023 Busan EXPO’su güzel bir fırsat olacak. O yüzden 2023 EXPO Onikişubat da Kahramanmaraş’ın ne kadar gelişmiş olduğunu ve güzelliğini göstermek için fırsat olacağına inanıyorum. Kore ve Türkiye, dost ve kardeş iki ülke olarak EXPO’ya nasıl katkı sağlayacağını değerlendireceğiz. Sayenizde EXPO sahanızı da gezdik, Kore ve Türkiye ile Kahramanmaraş arasında gerek ekonomi, gerek kültür alanında neler yapabileceğimizi inceleyeceğim. Kore Cumhuriyeti’nin bir temsilcisi olarak EXPO 2023’ün başarılı olmasını diliyor, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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Başkan MahçiçekGüney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi
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