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Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’nda rahmetle andı.

Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’nda rahmetle andı.

19 Aralık 2021 Pazar 15:49
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Başkan Mahçiçek, “her bir detayı kahramanlıklarla dolu tarihimizin en büyük kazançlarından biri olan, istiklâl mücadelemizi edebi üslubuyla taçlandıran Mehmet Akif Ersoy’dur” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.

“Şimdiye kadar 40 bin Safahat adlı eserini öğrencilerimizle buluşturduk. Her gencimizin Mehmet Akif’i okuması ve iyi anlaması gerekmektedir. Mehmet Akif’in dizeleri sadece birkaç kelam değil, tarihimizi, ülkenin içinde bulunduğu durumu da anlatan eserlerdir. Bu sebeple yeni neslimiz Mehmet Akif’i tanımalı ve anlamalıdır.

Başkan Mahçiçek, Türk Milletinin gönlünde farklı bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy için şu sözlere yer verdi.

“Anadolu’nun bereketli toprakları ve stratejik konumumuz itibariyle vatanımızda mücadelemiz yüzyıllardır farklı şekillerde devam etmektedir. Milletimiz o kadar asil ve yüce bir millet ki, ne olursa olsun hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan bağımsızlığı için mücadele vermiştir.

Milli ve manevi duygularla kaleme aldığı İstiklâl Marşı ile arkadaşlarının ısrarı üzerine yarışmaya katılan şair, verilen para ödülünü de almayarak hayır kurumlarına bağışlamıştır.

"Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihanda yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dizelerinin sahibi olan Mehmet Akif’in ideali olan erdemli, ahlaklı ve akıllı gençliği yetiştirmek yolunda bizler de üzerimize düşeni yapıyor, gençliğimize hizmeti her projenin önünde tutuyoruz.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyor, milli mücadelemizde yer almış tüm kahramanlarımızı hayırla yâd ediyorum.”

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Başkan Mahçiçekİstiklal şairimizi Andı
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