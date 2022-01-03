Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Başkan Mahçiçek, lise öğrencilerine EXPO 2023’ü anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,Cumhuriyetin 100. Yılında şehrimizde gerçekleştirilecek EXPO 2023 Kahramanmaraş projesini 7’den 70’e her kesime anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Başkan Mahçiçek, lise öğrencilerine EXPO 2023’ü anlattı

Başkan Mahçiçek, lise öğrencilerine EXPO 2023’ü anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,Cumhuriyetin 100. Yılında şehrimizde gerçekleştirilecek EXPO 2023 Kahramanmaraş projesini 7’den 70’e her kesime anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.

03 Ocak 2022 Pazartesi 16:53
banner459

Geçtiğimiz aylarda başta esnaf odaları ve yönetimleri olmak üzere, kentimizdeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, tüm ilçe belediyeleri ve yönetimlerine EXPO 2023 tanıtımı yapılmıştı. Şimdi ise ‘Kariyer Günleri’ kapsamında merkezde bulunan lise öğrencileriyle buluşan Başkan Mahçiçek TOBB Fen Lisesi ve Özel Final Akademi Lisesi öğrencilerine EXPO 2023’ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu, şehrimize neler katacağını ve şehrimizin nasıl marka değeri kazanacağını anlattı.

Görsellerle bir sunu gerçekleştiren Başkan Mahçiçek, öğrencilere şunları anlattı.

“Kahramanmaraş’ın her şeyi var bir tanınırlığı eksik. Tabiatı, doğal güzellikleri, tarihi ile eşsiz bir memleket. Şehrimiz iplik üretiminden çeliğe, çimentodan elektrik üretimine kadar ülkede büyük bir üretim açığını kapatıyor.  Ama kimse Kahramanmaraş’ı tanımıyor. Tanıtım ve turizm eksiğimizi bu projeyle kapatacağız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. 23 Nisan 2023 yılında fuarımızın kapılarını açacağız. 23 Nisan Ulusal çocuk şenliğini de EXPO alanımızda yapabilmek için girişimlerimiz var.

En az 50 ülkenin katılımını ve 2 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini öngörüyoruz. Alanımız üzerine öyle donatılar ekledik ki sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılacak bir yaşam alanı haline gelecek.

Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisinden bizi himayelerine almasını talep ettim ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir büyükelçi tayin etti. Artık ülke davetlerini ve uluslararası yazışmaları bizim adımıza büyükelçimiz yapıyor artık.

Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Şehir Müzesi, Açık AVM, Aquapark ve Lunapark, Hobi Evleri, Amfi Tiyatro, Konser Alanları gibi birçok donatıyla EXPO 2023’ü gerçekleştireceğiz.

EXPO zamanında yatırımcılar gelecek ve bizim şehrimiz insanlarıyla buluşturacağız. Yeni yatırım alanları yapılmasına imkan tanıyacağız. Bu da ülkeye katma değer, istihdam ve ihracat demek.

Bizim sizlerden beklentimiz gönüllü elçilik yapmanız ve gönüllü olarak EXPO alanında çalışmanız.

Sır Barajı üzerine yapacağımız su tutucu sedde aksı ile yaz aylarında suların çekilmesiyle oluşan kötü görüntülerin önüne geçeceğiz. Bu aks ile birlikte 4 mevsim suyu belli miktarda tutarak ve çevresinde yapılan imar çalışmalarıyla şehrimiz daha da güzelleşecek. Denizin üzerinde küçük bir marinayla teknelerle dolaşım sağlayacağız.

Tüm bu yaptıklarımızla Kahramanmaraş bir cazibe merkezi haline gelecek. Bir de Şanlıurfa’da Göbeklitepe’den Gaziantep’te Zeugma’ya, Kahramanmaraş Germanicia’danKapadokya’ya şeklinde bir turizm koridoru oluşturacağız.

EXPO 2023 ile şehrimiz marka şehir olacak ve dünyada tanınırlığı, bilinirliği, ihracatı artacak.”

Öğrencilere yaptığı sunumun ardından soruları cevaplayan Başkan Mahçiçek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program noktalandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekLise öğrencilerine EXPO 2023’ü Anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Yenipınar’dan enflasyon ve maaş zammı açıklaması
Ziya Yenipınar’dan enflasyon ve maaş zammı açıklaması
Türkoğlu’nun şampiyon mahallesi, kadıoğluçiftliği oldu
Türkoğlu’nun şampiyon mahallesi, kadıoğluçiftliği oldu
Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 5 tır insani yardım
Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 5 tır insani yardım
Başkan Okay, Kapalı Çarşı Esnafıyla Bir Araya Geldi
Başkan Okay, Kapalı Çarşı Esnafıyla Bir Araya Geldi
Bakırcılar odası yeniden Atlı’ya emanet edildi
Bakırcılar odası yeniden Atlı’ya emanet edildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber