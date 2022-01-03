Başkan Mahçiçek, lise öğrencilerine EXPO 2023’ü anlattı

Geçtiğimiz aylarda başta esnaf odaları ve yönetimleri olmak üzere, kentimizdeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, tüm ilçe belediyeleri ve yönetimlerine EXPO 2023 tanıtımı yapılmıştı. Şimdi ise ‘Kariyer Günleri’ kapsamında merkezde bulunan lise öğrencileriyle buluşan Başkan Mahçiçek TOBB Fen Lisesi ve Özel Final Akademi Lisesi öğrencilerine EXPO 2023’ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu, şehrimize neler katacağını ve şehrimizin nasıl marka değeri kazanacağını anlattı.

Görsellerle bir sunu gerçekleştiren Başkan Mahçiçek, öğrencilere şunları anlattı.

“Kahramanmaraş’ın her şeyi var bir tanınırlığı eksik. Tabiatı, doğal güzellikleri, tarihi ile eşsiz bir memleket. Şehrimiz iplik üretiminden çeliğe, çimentodan elektrik üretimine kadar ülkede büyük bir üretim açığını kapatıyor. Ama kimse Kahramanmaraş’ı tanımıyor. Tanıtım ve turizm eksiğimizi bu projeyle kapatacağız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. 23 Nisan 2023 yılında fuarımızın kapılarını açacağız. 23 Nisan Ulusal çocuk şenliğini de EXPO alanımızda yapabilmek için girişimlerimiz var.

En az 50 ülkenin katılımını ve 2 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini öngörüyoruz. Alanımız üzerine öyle donatılar ekledik ki sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılacak bir yaşam alanı haline gelecek.

Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisinden bizi himayelerine almasını talep ettim ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir büyükelçi tayin etti. Artık ülke davetlerini ve uluslararası yazışmaları bizim adımıza büyükelçimiz yapıyor artık.

Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Şehir Müzesi, Açık AVM, Aquapark ve Lunapark, Hobi Evleri, Amfi Tiyatro, Konser Alanları gibi birçok donatıyla EXPO 2023’ü gerçekleştireceğiz.

EXPO zamanında yatırımcılar gelecek ve bizim şehrimiz insanlarıyla buluşturacağız. Yeni yatırım alanları yapılmasına imkan tanıyacağız. Bu da ülkeye katma değer, istihdam ve ihracat demek.

Bizim sizlerden beklentimiz gönüllü elçilik yapmanız ve gönüllü olarak EXPO alanında çalışmanız.

Sır Barajı üzerine yapacağımız su tutucu sedde aksı ile yaz aylarında suların çekilmesiyle oluşan kötü görüntülerin önüne geçeceğiz. Bu aks ile birlikte 4 mevsim suyu belli miktarda tutarak ve çevresinde yapılan imar çalışmalarıyla şehrimiz daha da güzelleşecek. Denizin üzerinde küçük bir marinayla teknelerle dolaşım sağlayacağız.

Tüm bu yaptıklarımızla Kahramanmaraş bir cazibe merkezi haline gelecek. Bir de Şanlıurfa’da Göbeklitepe’den Gaziantep’te Zeugma’ya, Kahramanmaraş Germanicia’danKapadokya’ya şeklinde bir turizm koridoru oluşturacağız.

EXPO 2023 ile şehrimiz marka şehir olacak ve dünyada tanınırlığı, bilinirliği, ihracatı artacak.”

Öğrencilere yaptığı sunumun ardından soruları cevaplayan Başkan Mahçiçek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program noktalandı.