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Türkoğlu’nun şampiyon mahallesi, kadıoğluçiftliği oldu

Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, mahalleler arası birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve aynı zamanda spora teşvik etmek amacıyla bu yıl 4.sünü düzenlediği Mahalleler arası futbol turnuvasının şampiyonu Kadıoğluçiftliği mahallesi oldu.

Türkoğlu’nun şampiyon mahallesi, kadıoğluçiftliği oldu

Türkoğlu’nun şampiyon mahallesi, kadıoğluçiftliği oldu

Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, mahalleler arası birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve aynı zamanda spora teşvik etmek amacıyla bu yıl 4.sünü düzenlediği Mahalleler arası futbol turnuvasının şampiyonu Kadıoğluçiftliği mahallesi oldu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 17:56
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Toplamda 25 takımın kıran kırana mücadele ettiği karşılaşmalarda, önce grup maçları sonrasında ise çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleşti.

Karşılaşmalar sonunda finale kalan Kadıoğluçiftliği Mahallesi ve Kırmakaya Mahallesi karşılaşması, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Turnuvanın şampiyonu ise 3-1’lik skorla Kadıoğluçiftliği Mahallesi oldu. Şampiyon takımın oyuncularına kupaları taktim edilirken, ikinci olan Kırmakaya Mahallesi takımına ve üçüncü olan Gaziler Mahallesi futbolcularına da madalyaları taktim edildi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Turnuvanın şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü olan takımının futbolcularını, kadim memleketlere başkentlik yapan Konya, Bursa ve dünyanın en büyük destanını yaşatan atalarımızın hatıralarının olduğu Çanakkale şehri ve İstanbul’ a gezi turu ile ödüllendirdi.

Mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediğini belirten Başkan Okumuş; 'İmkan Bizden, Oynamak Sizden' Futbol Turnuvası’nın 4.sü tamamlandı. Kadıoğluçiftliği Mahallesi ve Kırmakaya Mahallesi ile birlikte turnuvamıza katılım sağlayan 25 takımımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Futbol turnuvalarından sonra voleybol turnuvası gibi çeşitli turnuvalarımız da devam edecektir.

Türkoğlu Belediyesi olarak, spor severlere her alanda imkan sunacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz, diyerek konuştu.

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Türkoğlu’nun şampiyon MahallesiKadıoğluçiftliği Oldu
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