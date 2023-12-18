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Başkan Mahçiçek, Özel İhtiyaç Sahibi Şampiyon Sporcular ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel ihtiyaç sahibi şampiyon sporcular, aileleri ve eğitmenleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Mahçiçek, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli judocu Zeynep Sude Bilginer ve Türkiye şampiyonlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Mahçiçek, Özel İhtiyaç Sahibi Şampiyon Sporcular ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Mahçiçek, Özel İhtiyaç Sahibi Şampiyon Sporcular ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel ihtiyaç sahibi şampiyon sporcular, aileleri ve eğitmenleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Mahçiçek, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli judocu Zeynep Sude Bilginer ve Türkiye şampiyonlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

18 Aralık 2023 Pazartesi 12:56

Onikişubat Belediyesi’nin,Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin sportif faaliyetlerle sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyleKahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde verilen eğitimler tüm hızıyla ediyor.

Özel gereksinimli bireylere yönelik büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiği çalışmalarla tüm Türkiye’ye model olan Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bu kez ise özel şampiyon sporcuları, ailelerini ve eğitmenlerini kahvaltıda bir araya getirdi.

Başkan Mahçiçek, aldığı eğitimler neticesinde Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 78 kiloda altın madalya kazanan milli judocu Zeynep Sude Bilginer ile Türkiye şampiyonu olan Meryem Koca, Arda Tecirli, Kerem Yerhan, Abdullah Ardıç, Enes Taha Kaya, Sertaç Poyraz, Fevziye Orak ve Osman Eren Taşdemir’i tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Kahvaltı programına Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhanda katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yerhan, sporcular, ailelerini ve öğretmenleri tebrik ederek Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.

“DOKMER’li öğrencilerimiz daha büyük başarılara imza atacak”

Burada sporculara seslenen Başkan Mahçiçek, özel ihtiyaç sahibi bireylerin ve ailelerinin daima yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi, ülke şartlarına baktığınız zaman hem teknolojik hem fiziki hem de eğitim olarak örnek bir eğitim merkezi yaptı. Çok güzel de başarılar yakaladı okulumuz. Bugün de Onikişubat Belediyemizin özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için şehrimize kazandırdığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çok değerli sporcuları, aileleri ve eğitmenleriyle bir araya geldik. Okulumuz bir taraftan telafi eğitimleri, bir taraftan da sportif çalışmalar yapmakta. Bu sportif faaliyetlerde sonuç alan başarılı sporcularımızı, ailelerini ve eğitmenlerini tebrik edelim istedik. Başta Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 78 kiloda altın madalya kazanan milli judocumuz Zeynep Sude Bilginer ile Türkiye şampiyonlarımız Meryem Koca, Arda Tecirli, Kerem Yerhan, Abdullah Ardıç, Enes Taha Kaya, Sertaç Poyraz, Fevziye Orak ve Osman Eren Taşdemir belediyemizde bizleri ziyaret de etmişlerdi. Tüm sporcularımızı ve onlara emek veren ailelerimiz ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutluyorum. Örneğin Zeynep kızımız Avrupa şampiyonu oldu ama diğer yavrularımızın da önümüzdeki süreçte bu kabil dereceler alacağına inanıyorum. Başarı her şartta çalışmakla olur. Bir taraftan derslerimize çalışacağız kendimizi geliştireceğiz, başka bir yandan da fiziki olarak güçlü olacak, yaptığımız sportif aktivitelerde derece yapacağız. Hocalarımızın sevk ve idaresinde düzenli ve planlı bir şekilde çalışırsak başarıya ulaşmamız için herhangi bir neden kalmıyor. Biz sizlere güveniyoruz. Nasıl ki okulda başarılıysanız, sportif branşlarda da başarılı olacaksınız. Hem okulumuzun, hem şehrimizin uluslararası düzeyde başarılarınızla ismini tanıtacak, bayrağımızı göndere çekerek bizleri gururlandıracaksınız. Artık sadece Türkiye’de başarılı olmak bize yetmiyor. Melek kalpli yavrularımızı başarı ve azimlerinden dolayı yürekten kutluyor, değerli ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Başarınız ve azminiz herkese örnek olsun. Sizinle gurur duyururuz ve daima yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, özel sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

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