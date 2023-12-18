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Kahramanmaraş’ta Kentsel Tasarım Projesinde Etaplar Hızla İlerliyor

Şehir merkezi kentsel tasarım uygulama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri inşa ediliyor.

Kahramanmaraş’ta Kentsel Tasarım Projesinde Etaplar Hızla İlerliyor

Kahramanmaraş’ta Kentsel Tasarım Projesinde Etaplar Hızla İlerliyor

Şehir merkezi kentsel tasarım uygulama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri inşa ediliyor.

18 Aralık 2023 Pazartesi 18:41

Bu kapsamda Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nı kapsayan alanda da çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kalıcı konutlara, köy evlerinden sosyal tesislere tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor.

Proje kapsamında;Azerbaycan Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi arkası ve Valilik karşısında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürerken, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nın kesiştiği U parsel adı verilen alanda da kentsel tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

U parselde zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken bölgeye toplam binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılarak Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı eski canlılığına kavuşturulacak.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri Kazandırılacak

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında sahada yürütülen çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sürdürülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında alanda yürütülen inşa çalışmaları hız kazandı. Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi’nin inşası hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin arkasında bulunan eski üniversite yerleşkesinde yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere. Hükümet Bulvarı’nda Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da hummalı bir şekilde ilerliyor. Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nın kesiştiği U parsel olarak tabir ettiğimiz alanda da kentsel tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda toplam binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edilecek. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezimize ise 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Peyzajı ve mimarisiyle şehrimize değer katacak çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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