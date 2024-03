Başkan Mahçiçek, personeliyle helalleşerek vedalaştı

Duygulu anlara sahne olan buluşmada Başkan Mahçiçek tüm çalışanlardan helallik istedi.

30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimler sonucunda başkanlığa seçilen ve kurucu Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Hanefi Mahçiçek, 31 Mart 2019’daki yerel seçimler sonucunda başlattığı ikinci dönemiyle Onikişubat ilçesini model ve modern bir ilçe yapma hedefini başarıyla gerçekleştirdi.

İlçesine kazandırdığı birbirinden önemli yatırımlarla hem Onikişubat’ın çehresini değiştiren hem de ilçe halkının büyük beğenisini kazanan Başkan Mahçiçek, hayata geçirdiği projelerle imkansız olarak görünen yatırımları bir bir vatandaşların hizmetine sundu.

31 Mart 2024’de yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi ile görevi bırakacak olan Başkan Mahçiçek, son olarak 10 yıllık süreçte mesai arkadaşlığı yaptığı personeliyle vedalaştı.

Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen veda programdı, Başkan Mahçiçek’in hayatının anlatıldığı ‘Bir Yetimin Hikayesi: Hanefi Mahçiçek’ belgeselinin izlenmesiyle başladı.

“ÖNEMLİ OLAN ARKADA BİR HOŞ SEDA BIRAKMAK”

Filmin ardından alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, oldukça duygulu bir konuşma gerçekleştirdi.

10 yıllık süreçte önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, tüm çalışanlardan helallik istedi. Başkan Mahçiçek, “Hayat böyle, gelip geçiyor ama şu da bir gerçek her şeyin bir başı bir de sonu var. Önemli olan arkada bir hoş seda bırakmak. Makamlar gittikten sonra sokağa çıktığınızda insanlar size selam veriyorsa hoş bir seda bırakmışsınız demektir. İnsanlar sizi gördüğünde kafasını başka tarafa çeviriyorsa bitmişsinizdir. Önceki seneden beri diyordum zaten artık bu kadar yeter diye ama çok emin olun ki sizler bu belediyede çok iyi şeyler yaptınız. Bir belediye düşünün ki 2014’de sadece adı var. Ne binası, ne makine parkı, ne personeli ne de bütçesi var. Ama bize bağlanan belde belediyelerinden 33 milyon TL borç var. Aradan geçen on sene zarfında baktığınızda belediyemizin her şeyi var. 40 dönümün üzerinde şantiye binası, Kahramanmaraş ve bölgenin en güzel mimari estetiğe sahip yönetim binası, makine parkı ve saatte 200 ton asfalt üreten asfalt plenti de var. Hizmeti de var, her şeyi var. Tüm imkanlarımızı sizler yaptınız arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten bu belediye iyi bir belediye. Bu belediye, sigorta ve vergi borcu olmayan Türkiye’nin nadir belediyelerinden” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK GÜZELLİKLERE GAYRETİNİZLE VESİLE OLACAKSINIZ”

Çalışma arkadaşlarına başarılar dileyen Başkan Mahçiçek, “İşimize özen göstererek, doğruyu yapmaya gayret ettik. Mesela bakın üniversitenin karşısındaki alanlarda inşaat ruhsatı vermek için jet grout şartı koyduk. Zorla yaptırdık bunu. Bizim hakkımızda da ileri geri konuştular. Bize fazladan para harcatıyorsun diye. Depremde hiç biri yıkılmadı bizlere dua ediyorlar. Tüm arkadaşlarımıza telefonlarımız açık. Makamdan sonra da elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya gayret ederiz. Hepinize ailelerinizle beraber sağlık ve afiyetler diliyorum. Cenab-ı Hakk, hayırlı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Sonuç itibariyle daha çok güzelliklere gayretinizle vesile olacaksınız, bundan eminim. Hepinize sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.