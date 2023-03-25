Başkan Mahçiçek, Personeller ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı

Her yıl ‘Birlikte Paylaşalım’ sloganı çerçevesinde Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun şekilde toplumun tüm kesimlerini iftar sofralarında buluşturan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde iftar programlarını sürdürüyor.

Rahmet, merhamet, kardeşlik ve paylaşım ayı Ramazan-ı Şerif'in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarması ve kardeşliğin pekişmesi amacıyla daha bir anlam kazanan iftar sofralarının ilki, belediye personelleri ve aileleri için kuruldu.

Deprem öncesinde ve sonrasında gerektiğinde ailelerini bile geri plana atarak vatandaşlara 7/24 hizmet götüren belediye personellerine, çalışma azimleri sebebiyle teşekkür eden Başkan Mahçiçek,tüm masaları tek tek dolaşarak, personeller ve ailelerinin Ramazan-ı Şerif’ini kutladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada belediye personellerine çalışmalarında kolaylık diledi

“Vefat eden arkadaşlarımızı unutmayacağız”

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 11 personeli rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehitleri unutmayacaklarını ve isimlerini yaşatacaklarını söyledi.

Her yıl geleneksel olarak ilk iftar programını personeller ve aileleriyle yaptıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Büyük bir afet yaşadık, çok sayıda yakınımızı, dostumuzu, mesai arkadaşımızı maalesef kaybettik. Onlar için yapabileceğimiz şey dua edip, isimlerini yaşatmaktı. Mevlitlerini okuttuk ama bunları sürekli yapmalıyız. Başta Başkan Yardımcımız Burhanettin Türkkahraman bey, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Mehmet Akgül bey ile 9 arkadaşımız ve aileleri maalesef Rahman’a kavuştu. Onlar için hep dua edeceğiz, asla unutmayacağız. Biz deriz ki hep; en değerli çalışma arkadaşlarımız alanda yani sahada çalışan arkadaşlarımız. Mümkün mertebe ilk iftarımızı mesai arkadaşlarımızla yaparız. Bugün tüm personellerimizi bir araya getirdik. Bütün çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Temenni ederiz ki önümüzdeki senelerde de beraber olalım ama hayat bu. Geçen sene beraber olduğumuz arkadaşlarımız bugün Rahman’a kavuşmuş durumda. Vefat eden arkadaşlarımızı unutmayacağız. Allah sizlerden razı olsun, tüm insanlığa da bu kabil afetleri yaşatmasın inşallah. Sizlere, aile efradınıza, dostlarınıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyor, Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünla şair-yazar Senai Demirci, söyleşisiyle gönülleri ferahlattı

İftar programında Türkiye’de alanının önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci, personeller ve aileleriyle bir araya geldi.

Demirci, depremzede personel ve ailelerine, deprem psikolojisini daha kolay atlatmaları amacıyla söyleşiler gerçekleştirdi.

İftar programında çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenirken, Hacivat-Karagaz, Nasreddin Hoca, kukla gösterileri, pamuk şeker ve oyuncak dağıtımıyla gençlerin yüzü güldürüldü.