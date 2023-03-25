Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Başkan Mahçiçek, Personeller ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde geleneksel hale getirdiği iftar programlarını bu yıl da sürdürüyor. Ramazan Ayı boyunca kuracağı iftar sofralarında binlerce depremzede Kahramanmaraşlıyı ağırlayacak olan Onikişubat Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek. İftar programlarının ilki belediye personelleri ve ailelerinin katılımıylagerçekleştirildi.

Başkan Mahçiçek, Personeller ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı

Başkan Mahçiçek, Personeller ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde geleneksel hale getirdiği iftar programlarını bu yıl da sürdürüyor. Ramazan Ayı boyunca kuracağı iftar sofralarında binlerce depremzede Kahramanmaraşlıyı ağırlayacak olan Onikişubat Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek. İftar programlarının ilki belediye personelleri ve ailelerinin katılımıylagerçekleştirildi.

25 Mart 2023 Cumartesi 14:05

Her yıl ‘Birlikte Paylaşalım’ sloganı çerçevesinde Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun şekilde toplumun tüm kesimlerini iftar sofralarında buluşturan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde iftar programlarını sürdürüyor.

Rahmet, merhamet, kardeşlik ve paylaşım ayı Ramazan-ı Şerif'in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarması ve kardeşliğin pekişmesi amacıyla daha bir anlam kazanan iftar sofralarının ilki, belediye personelleri ve aileleri için kuruldu.

Deprem öncesinde ve sonrasında gerektiğinde ailelerini bile geri plana atarak vatandaşlara 7/24 hizmet götüren belediye personellerine, çalışma azimleri sebebiyle teşekkür eden Başkan Mahçiçek,tüm masaları tek tek dolaşarak, personeller ve ailelerinin Ramazan-ı Şerif’ini kutladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada belediye personellerine çalışmalarında kolaylık diledi

“Vefat eden arkadaşlarımızı unutmayacağız”

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 11 personeli rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehitleri unutmayacaklarını ve isimlerini yaşatacaklarını söyledi.

Her yıl geleneksel olarak ilk iftar programını personeller ve aileleriyle yaptıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Büyük bir afet yaşadık, çok sayıda yakınımızı, dostumuzu, mesai arkadaşımızı maalesef kaybettik. Onlar için yapabileceğimiz şey dua edip, isimlerini yaşatmaktı. Mevlitlerini okuttuk ama bunları sürekli yapmalıyız. Başta Başkan Yardımcımız Burhanettin Türkkahraman bey, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Mehmet Akgül bey ile 9 arkadaşımız ve aileleri maalesef Rahman’a kavuştu. Onlar için hep dua edeceğiz, asla unutmayacağız. Biz deriz ki hep; en değerli çalışma arkadaşlarımız alanda yani sahada çalışan arkadaşlarımız. Mümkün mertebe ilk iftarımızı mesai arkadaşlarımızla yaparız. Bugün tüm personellerimizi bir araya getirdik. Bütün çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Temenni ederiz ki önümüzdeki senelerde de beraber olalım ama hayat bu. Geçen sene beraber olduğumuz arkadaşlarımız bugün Rahman’a kavuşmuş durumda. Vefat eden arkadaşlarımızı unutmayacağız. Allah sizlerden razı olsun, tüm insanlığa da bu kabil afetleri yaşatmasın inşallah. Sizlere, aile efradınıza, dostlarınıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyor, Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünla şair-yazar Senai Demirci, söyleşisiyle gönülleri ferahlattı

İftar programında Türkiye’de alanının önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci, personeller ve aileleriyle bir araya geldi.

Demirci, depremzede personel ve ailelerine, deprem psikolojisini daha kolay atlatmaları amacıyla söyleşiler gerçekleştirdi.

İftar programında çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenirken, Hacivat-Karagaz, Nasreddin Hoca, kukla gösterileri, pamuk şeker ve oyuncak dağıtımıyla gençlerin yüzü güldürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekPersoneller Ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta enkazdan 47 gün sonra mucize çıktı!
Kahramanmaraş’ta enkazdan 47 gün sonra mucize çıktı!
Yavuz Selim Kütükçü aday adayı oldu!
Yavuz Selim Kütükçü aday adayı oldu!
Alpedo, 6 Noktada İftar Paylaşım Noktaları Kurdu
Alpedo, 6 Noktada İftar Paylaşım Noktaları Kurdu
Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı
Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı
Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”
Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber